¿Vuelos cancelados? Aeropuerto de Puerto Vallarta emite informe por bloqueos tras muerte de 'El Mencho'

Por medio de redes sociales, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que opera el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta lanzó un aviso dirigido a sus pasajeros ante posibles afectaciones en las vialidades cercanas a la terminal aérea.

Lo anterior se da en el marco del momento que vive el estado de Jalisco por el operativo de seguridad realizado por fuerzas federales que concluyó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En este contexto, la terminal aérea informó que, debido a “situaciones imprevistas en las rutas cercanas al aeropuerto”, se recomienda a los viajeros tomar precauciones adicionales al planificar su llegada.

Es posible que haya alteraciones en el tráfico, por lo que sugerimos salir con tiempo extra para asegurar su llegada puntual”, señala el mensaje dirigido a los usuarios.

Además, la administración del aeropuerto exhortó a los pasajeros a consultar directamente con su aerolínea el estatus de su vuelo para evitar contratiempos debido a cancelaciones de vuelos programados para hoy.

Aunado a lo anterior, autoridades locales informaron sobre la fuga de internos del penal de Puerto Vallarta, por lo que elementos de infantería de la Secretaría de Marina (Semar) están dando seguridad perimetral en el penal para evitar más fugas.

Canadá emite alerta para Puerto Vallarta

Asuntos Globales de Canadá actualizó su aviso oficial de viaje para Puerto Vallarta y otras regiones del estado de Jalisco, luego de una escalada repentina de violencia vinculada a operativos federales.

El aviso advierte sobre bloqueos carreteros con vehículos incendiados, enfrentamientos entre fuerzas federales y grupos armados, así como una orden de confinamiento en Puerto Vallarta. Además, informa que servicios de taxi y plataformas de transporte privado están suspendidos temporalmente. Las autoridades canadienses recomendaron a sus ciudadanos mantener un perfil bajo, monitorear medios oficiales y seguir instrucciones de autoridades locales.

fdm