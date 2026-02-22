Activan operativo de Seguridad por incendio de autobuses y vehículos en Oaxaca

Tras la quema de dos autobuses de pasajeros y tres vehículos particulares ocurrido en el municipio de Juchitán de Zaragoza, por personas no identificadas; corporaciones estatales y federales de Seguridad desplegaron a sus elementos para localizar a los responsables en esa jurisdicción del Istmo de Tehuantepec.

Desde el primer reporte de la agresión ocurrida este domingo en la ruta Juchitán-Ixtepec, unidades de emergencia y Protección Civil se trasladaron al lugar para brindar atención y asegurar la zona. De acuerdo con los primeros informes, los pasajeros fueron obligados a descender de la unidad antes de que está fuera incendiada, de tal suerte que no se reportan víctimas.

Según versiones de la Fiscalía General del Estado (FGEO) este acto violento podría estar ligado a intentos de “cobro de piso” y extorsión, por parte de grupos delictivos que operan en este punto de la entidad, donde se encuentra el Corredor Interoceánico del Istmo.

Aunque la institución únicamente reportó de manera preliminar la quema de un autobús, de la línea OMISA; el operativo táctico involucra a la la FGEO, secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana; de la Defensa Nacional; de Marina (Semar); Guardia Nacional, Policía Municipal.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Juchitán convoca a la población a permanecer en sus viviendas y evitar traslados innecesarios, asimismo, solicita “actuar con prudencia y atender únicamente la información emitida por canales oficiales”.

A través de una comunicación, el presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, presume que “estos hechos (incendio de vehículos y unidades de transporte en su jurisdicción) forman parte de un contexto nacional derivado de un suceso de carácter federal, con situaciones reportadas en estados como Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Guanajuato, así como en municipios como Reynosa, entre otros”.

