Canadá emite alerta sobre Puerto Vallarta tras violencia tras ser abatido “El Mencho”

Asuntos Globales de Canadá actualizó su aviso oficial de viaje para Puerto Vallarta y otras regiones del estado de Jalisco, luego de una escalada repentina de violencia vinculada a operativos federales.

El aviso advierte sobre bloqueos carreteros con vehículos incendiados, enfrentamientos entre fuerzas federales y grupos armados, así como una orden de confinamiento en Puerto Vallarta. Además, informa que servicios de taxi y plataformas de transporte privado están suspendidos temporalmente.

Las autoridades canadienses recomendaron a sus ciudadanos mantener un perfil bajo, monitorear medios oficiales y seguir instrucciones de autoridades locales.

Operativo federal en Tapalpa detona bloqueos

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que los hechos violentos fueron consecuencia de un operativo federal realizado en el municipio de Tapalpa, ubicado aproximadamente a 300 kilómetros al sureste de Puerto Vallarta**.

De acuerdo con su declaración pública, tras la intervención federal, individuos incendiaron vehículos y bloquearon vialidades en distintos puntos del estado con el objetivo de obstaculizar la movilidad y la acción de las autoridades.

En paralelo, se reportó un fuerte despliegue de fuerzas federales en Talpa de Allende, zona considerada bastión histórico del líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes.

Diversos bloqueos carreteros, quema de vehículos, instalación de ponchallantas y reportes de enfrentamientos en jalisco, Michoacán y Tamaulipas Captura de video

Reportes sobre la muerte de “El Mencho”

Diversos informes locales e internacionales señalaron que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), habría sido abatido durante el operativo encabezado por el Ejército en Jalisco.

Fuentes federales confirmaron preliminarmente que el líder criminal fue abatido este domingo; sin embargo, hasta el momento no se ha difundido un comunicado federal detallado con mayores precisiones.

El CJNG es identificado por autoridades mexicanas e internacionales como una de las organizaciones criminales más poderosas y con mayor presencia territorial en México.

Impacto en movilidad La actualización del aviso por parte de Global Affairs Canada es relevante debido a la alta presencia de turistas canadienses en Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos del Pacífico mexicano.

El señalamiento de confinamiento y suspensión de transporte tiene implicaciones directas en el sector turístico y en la percepción internacional de seguridad en la región.

Jalisco ha sido escenario de operativos federales de alto impacto en los últimos años debido a la presencia del CJNG. Municipios como Tapalpa y Talpa de Allende han sido considerados estratégicos por autoridades federales en la lucha contra el crimen organizado.

Hasta el momento, continúan los operativos coordinados entre fuerzas federales y autoridades estatales. No se ha emitido un balance oficial consolidado sobre detenidos o personas lesionadas derivadas de los enfrentamientos.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada por canales oficiales y evitar la difusión de rumores.

