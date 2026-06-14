CFE blinda el Mundial: despliega operativo eléctrico especial

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su División de Distribución Valle de México Sur, garantiza la continuidad del suministro eléctrico durante el desarrollo del Mundial. Luego de dos meses de reuniones semanales de evaluación, las autoridades confirmaron que la infraestructura opera al 100 por ciento para que el balón siga rodando sin contratiempos.

El subgerente de Planeación y Construcción, Juan Gonzalo León López, precisó que el Estadio Ciudad de México cuenta con un sistema de alta seguridad operacional que garantiza el espectáculo, como quedó demostrado durante la ceremonia de inauguración del pasado jueves.

El funcionario indicó que, además de las dos plantas de emergencia propias del inmueble, la CFE brinda respaldo mediante dos circuitos independientes: uno subterráneo y otro aéreo de emergencia.

Además, las cuadrillas realizan patrullaje constante y monitoreo digital conectado en tiempo real al centro de control. Estas tareas preventivas incluyen la poda de ramas y el retiro de objetos que puedan poner en riesgo el cableado.

Señaló que se realiza una inspección constante de los equipos instalados en la red para verificar que se encuentren conectados de manera correcta y que estén enviando la señal al centro de control, a fin de “asegurar que cualquier eventualidad se pueda operar de manera normal”.

Un ejército técnico en alerta permanente

Por otra parte, el Centro de Operación Estratégica está activo las 24 horas del día, los siete días de la semana. El operativo especial cuenta con un estado de fuerza de 351 especialistas, distribuidos entre 110 ingenieros coordinadores, 199 electricistas en campo y 42 operadores tácticos.

El subgerente de Distribución, Darío Reyes Velasco, detalló que, con una nueva tecnología, se pueden aislar fallas de forma remota y rápida, evitando apagones masivos y protegiendo al personal durante las reparaciones.

Cobertura garantizada en hoteles, entrenamientos y zonas turísticas

En tanto, Francisco Enríquez Valencia, jefe del Departamento del Centro de Control de Distribución, destacó que está garantizado el suministro para el Centro de Alto Rendimiento, donde la Selección Mexicana realiza sus entrenamientos, así como para las zonas turísticas de las alcaldías Coyoacán y Xochimilco, además del Aeropuerto de Toluca.

Explicó que los trabajos previos incluyeron el reemplazo de postes, la renovación de líneas y la modernización de equipos subterráneos para asegurar que la justa mundialista se desarrolle sin interrupciones.

Finalmente, la CFE destacó que los centros de control trabajan las 24 horas para garantizar el suministro que abastece la infraestructura de cada sede. Puntualizó que, en línea con el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum, “detrás de cada partido, hay miles de trabajadoras y trabajadores fortaleciendo la infraestructura eléctrica para brindar energía segura y confiable”.