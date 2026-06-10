La CFE garantiza suministro eléctrico para el Mundial de Futbol

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que el suministro eléctrico que se demandará en la Ciudad de México durante el Mundial está garantizado.

Afirmó que la División de Distribución Valle de México Sur se encuentra lista para brindar el respaldo necesario, a fin de que los eventos programados se lleven a cabo sin contratiempos.

La empresa señaló que la infraestructura opera de manera adecuada, por lo que se garantiza que la inauguración se realizará de forma satisfactoria.

Juan Gonzalo León López, subgerente de Planeación y Construcción de la CFE, informó que el Estadio Ciudad de México, donde se llevará a cabo el partido entre México y Sudáfrica, cuenta con dos plantas de emergencia propias; además, la CFE brinda respaldo mediante dos circuitos eléctricos.

Explicó que de manera rutinaria se realiza una inspección constante y el patrullaje de los equipos instalados en la red, para verificar que se encuentren conectados de manera correcta. Además, se retiran de forma permanente ramas u objetos que puedan poner en riesgo la continuidad del servicio.

Por otro lado, el Centro de Operación Estratégica (COE) atenderá cualquier eventualidad con 351 colaboradores, de los cuales 42 son operadores y 199 electricistas, coordinados por 110 ingenieros.

Sobre el tema, Darío Reyes Velasco, subgerente de Distribución, indicó que la infraestructura se mantiene bajo control, por lo que, aun si se registra una falla, la totalidad de la red no quedará sin energía.

Francisco Enríquez Valencia, jefe del Departamento del Centro de Control de Distribución, aseguró que también está garantizado el suministro para el Centro de Alto Rendimiento, donde la Selección Mexicana realiza sus entrenamientos.

“Tenemos ubicada la zona turística de Coyoacán, que está alimentada por el circuito Tasqueña 53-135, y tenemos personal en sitios estratégicos para hacer el restablecimiento de manera rápida en caso de que hubiera una falla en la red”.

La empresa añadió que realiza supervisiones constantes y que mantendrá guardias permanentes para respaldar el suministro de electricidad y verificar el óptimo funcionamiento de las plantas de emergencia.