Ceci Flores y su hija son las primeras buscadoras certificadas en México

Cecilia Patricia Flores Armenta y su hija Milagros Flores completaron el trámite para convertirse en las primeras buscadoras de personas desaparecidas que han sido certificadas por el Gobierno de México.

Las fundadoras de los colectivos Madres Buscadoras y Jóvenes Buscadores de Sonora, respectivamente, obtuvieron este reconocimiento oficial respaldado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

"Hoy abrimos un nuevo camino en la búsqueda de personas en México", afirmó la activista, quien ha sido reconocida por la BBC de Londres como una de las 100 mujeres más influyentes en el mundo.

La certificación fue anunciada por la misma Ceci Flores a través de sus redes sociales, en donde aseguró que más que un papel, este documento significa "reconocer que las familias también hemos construido conocimiento, experiencia y capacidades en la búsqueda de nuestros desaparecidos".

Significa transformar años de caminar, aprender y luchar en competencias que pueden ser evaluadas y reconocidas formalmente", enfatizó la líder buscadora en sus cuentas de Facebook y X.

El Estándar de Competencia EC1542 “Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas” del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) es una certificación oficial que evalúa y reconoce las habilidades, conocimientos y experiencia necesarios para llevar a cabo labores de búsqueda de personas.

Certificado de Ceci Flores

Ceci Flores, quien desde 2015 mantiene la búsqueda de su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores, consideró que el certificado es "un paso que puede marcar un antes y un después" cuando se trata del reconocimiento de las familias buscadoras.

"Hoy somos dos. Mañana queremos que sean decenas, cientos y miles de familias buscadoras capacitadas y certificadas en todo México. No queremos sustituir a las autoridades ni asumir una responsabilidad que corresponde al Estado. Queremos tener más herramientas para hacer aquello que ninguna madre debería tener que aprender a hacer: buscar a sus hijos", dijo que Ceci Flores, al que la búsqueda de una madre se desarrolla con amor, pero también con preparación, metodología, conocimiento y herramientas.

El pasado mes de marzo, Ceci Flores y su hija Milagros lograron encontrar a uno de sus dos seres queridos desaparecidos, Marco Antonio, quien fue levantado en Bahía de Kino y localizado en un predio junto a la Carretera 100 de Hermosillo, actualmente continúan buscando a Alejandro Guadalupe en Los Mochis, Sinaloa.