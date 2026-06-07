Casos por dengue aumentan a 2 mil 286 en el país

Durante la primera mitad del año nuestro país acumuló 2 mil 286 casos de dengue. Los contagios se contabilizaron en 26 estados del país.

De acuerdo al Panorama epidemiológico del dengue publicado por la Secretaría de Salud con corte al primero de junio, el 80% de las personas que se contagiaron del virus se concentró en 5 estados.

Con 612 casos, Sonora encabezó la lista; le siguieron:

Sinaloa con 378

Sinaloa con 378 Tabasco con 375

Veracruz con 314

Baja California Sur 146

De los dos mil 286 pacientes confirmados, mil 314 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave.

En general, el 53 % de los casos fueron diagnosticados en mujeres. Frente al 47% que se reportaron en hombres, informó la autoridad sanitaria.

Cabe señalar que Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Durango, Tlaxcala y Zacatecas, son las entidades que se mantuvieron sin contagios.

La secretaría de Salud explicó que hasta el momento no se han notificado más muertes a consecuencia del dengue. Imagen ilustrativa IA

Muertes por dengue

La secretaría de Salud explicó que hasta el momento no se han notificado más muertes a consecuencia del dengue.

Por lo anterior, la cifra total durante el primer semestre del año se ubicó en 4 decesos, con lo que se determinó una letalidad de 0.30% en las entidades afectadas. Cada una de las defunciones ocurrió en: Tabasco, Veracruz, Michoacán y Oaxaca.