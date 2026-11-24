La caravana “Dios con nosotros” decidió quedarse en Arriaga, Chiapas, donde se han ido entregado a los elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) para ser trasladados a Tuxtla Gutiérrez y les otorguen papeles.

Sin embargo, han rechazado las ofertas de empleo temporal, al asegurar que la retribución será muy baja y prefieren irse al norte de la República para buscar empleos en Nuevo León, Jalisco u otros estados.

En la unidad deportiva de Arriaga, los migrantes han sido apoyados con comida.

Migrantes se han entregado al INM Foto: Especial

Otro grupo caminó desde Tapachula al municipio de Huehuetan y se espera que en las próximas horas caminen al municipio de Huixtla.

El grupo decidió caminar en rechazo a la oferta de empleo temporal y por las malas condiciones del albergue.

La mayoría de los que decidieron continuar la caravana son hombres y muchos de ellos caminan embozados, se cubren el rostro con playeras de la nariz a la garganta y de la frente hacia atrás.

Han condicionado al Gobierno de México de otorgarle un buen pago si quieren que dejen de caminar, de lo contrario continuaran en la caravana hasta llegar a otros del norte, porque "aquí (Chiapas), no se van a quedar".

Los migrantes que ingresaron el 20 de noviembre provienen de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, así como algunos de Venezuela y Cuba.

Los venezolanos y cubanos acusan que la COMAR no les quiere entregar documentos y los ha mantenido de esa manera por casi ocho meses y no consiguen un buen trabajo, “nos rechazan por ser inmigrantes”, dijeron.