Con el objetivo de garantizar un tránsito seguro y libre de extorsiones para los connacionales que visitan o cruzan por la entidad durante las vacaciones decembrinas, autoridades estatales y federales dieron el banderazo de salida al “Programa Migrante Mexiquense”, integrado al Operativo de Invierno 2026-2027.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con la Coordinación de Asuntos Internacionales del gobierno de Delfina Gómez Álvarez, el Instituto Nacional de Migración (INM) y policías municipales, desplegó un estado de fuerza de 84 elementos y 14 unidades. El personal mantendrá vigilancia fija y móvil en carreteras, terminales y zonas turísticas.

Atención las 24 horas y exención vehicular Para facilitar el regreso a casa, los vehículos con placas extranjeras que cuenten con su permiso o importación temporal vigente quedarán exentos del programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México (Edomex y CDMX) a partir del 23 de noviembre de 2026 y hasta el 8 de enero de 2027. Además, se organizarán caravanas vehiculares para acompañar a los migrantes hasta sus comunidades de origen si así lo solicitan.

Los 14 módulos de atención operarán las 24 horas en puntos estratégicos y casetas de peaje, destacando:

Toluca: Torres Bicentenario.

Torres Bicentenario. Tepotzotlán: Autopista México-Querétaro.

Autopista México-Querétaro. Atlacomulco: Plaza de cobro “El Cotecito” (autopista Atlacomulco-Toluca).

Plaza de cobro “El Cotecito” (autopista Atlacomulco-Toluca). Tenango del Valle: Caseta de la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal.

Caseta de la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal. Temascaltepec: Kilómetro 67, desviación a Valle de Bravo.

Kilómetro 67, desviación a Valle de Bravo. Otros municipios: Acambay, Villa Victoria, Valle de Bravo, Huehuetoca, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Chalco, Zinacantepec y Almoloya de Juárez.

Acompañamiento legal y turístico El operativo contempla una atención integral mediante diversas dependencias: la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) recibirá denuncias en caso de que los visitantes sean víctimas de algún delito, mientras que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) supervisará y atenderá quejas por posibles abusos de autoridad.

Por su parte, la Secretaría de Cultura y Turismo ofrecerá orientación sobre destinos y gastronomía local, y la Secretaría de Desarrollo Económico brindará asesoría sobre oportunidades de inversión en la entidad.