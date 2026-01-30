Carambola en la autopista Querétaro–San Luis Potosí provoca incendio y cierre parcial de circulación

Un tractocamión con caja seca se incendió luego de verse involucrado en una carambola contra otros vehículos pesados mientras circulaba sobre la carretera federal 57, a la altura del Parque Industrial Querétaro, en dirección a la Ciudad de México. El impacto por alcance provocó que la unidad quedara envuelta en llamas, generando alarma entre los automovilistas que transitaban por la zona.

El siniestro ocasionó el cierre parcial de la circulación, además de cuantiosos daños materiales. Las imágenes compartidas por testigos muestran columnas de humo negro que se elevaban desde el lugar del accidente, lo que obligó a las autoridades a desplegar un operativo de emergencia para controlar la situación.

Un tractocamión se incendió tras una carambola en la autopista Querétaro–San Luis Potosí. Especial

Labores de emergencia

Cuerpos de emergencia, incluyendo bomberos y personal de protección civil, trabajan en el sitio para sofocar el fuego y atender a los involucrados en el accidente. Aunque hasta el momento no se han reportado víctimas mortales, las autoridades mantienen la zona bajo resguardo para evitar riesgos adicionales.

El tránsito en la carretera Querétaro–San Luis Potosí permanece afectado, y se exhorta a los automovilistas a tomar vías alternas y atender las indicaciones oficiales. La prioridad de los equipos de rescate es controlar el incendio y retirar las unidades siniestradas para restablecer la circulación lo antes posible.

Impacto en la movilidad

El accidente ha generado un fuerte congestionamiento vehicular en uno de los tramos más transitados de la carretera 57, que conecta el Bajío con la Ciudad de México. La zona del Parque Industrial Querétaro es un punto estratégico de transporte de carga, por lo que el cierre parcial afecta tanto a transportistas como a particulares que circulan por la vía.

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones, reducir la velocidad y mantenerse informados sobre los avances en la atención del siniestro.

La carretera federal 57 es una de las más transitadas del país y también una de las que registra mayor número de accidentes, especialmente en tramos cercanos a zonas industriales y de alto flujo de transporte pesado. Los choques por alcance y las carambolas son frecuentes debido al volumen de vehículos y a las condiciones de tránsito.