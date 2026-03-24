Capufe arranca operativo carretero “Semana Santa 2026”

Del viernes 27 de marzo al domingo 12 de abril, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) implementará su operativo especial “Semana Santa 2026”.

Durante estos 17 días se espera un aforo total superior a los 23 millones de cruces vehiculares, siendo los días de mayor demanda el 2 y 5 de abril.

Asimismo, se reforzarán las acciones en los 4 mil 36 kilómetros de autopistas y puentes que administra Capufe, con el fin de garantizar la calidad de los servicios.

Viaje seguro: Monitoreo permanente de tramos y plazas de cobro, suspensión de obras que afecten la superficie de rodamiento (con excepción de emergencias) e instalación de puntos estratégicos de apoyo.

Cruce ágil: Apertura de carriles disponibles según la demanda de aforo, personal operativo a disposición y habilitación de carriles exclusivos para pago con TAG.

Reducción de filas: Instalación de cabinas móviles, dotación de mayor cantidad de moneda fraccionaria para agilizar el pago de cuota, cobro adelantado en las plazas con alta afluencia e implementación de carriles reversibles.

También se contará con 3 mil 788 personas en operación constante para atender las 129 plazas de cobro; además, la atención en tramos carreteros incluirá a 798 paramédicas y paramédicos, 291 operadores de grúa y 42 operadoras y operadores de la Central de Atención a Usuarios 074.

Para atender incidencias y brindar auxilio vial se desplegarán 241 vehículos de atención a emergencias, 79 bases de emergencia, así como la instalación de 44 puntos estratégicos de apoyo adicional.

Como en cada operativo, la Capufe trabajará en estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Protección Civil, Ángeles Verdes, Cruz Roja, policías locales y estatales, Instituto Nacional de Migración, Fiscalía General de la República, fiscalías estatales y el Instituto Mexicano del Transporte.

Capufe puso a su disposición el número de atención telefónico 074, disponible las 24 horas del día, para solicitar de manera gratuita auxilio vial, asistencia médica o información carretera.

Asimismo, a través de la cuenta @CAPUFE, se informa en tiempo real sobre cualquier eventualidad o incidencia en la red de puentes y autopistas.

Si las personas usuarias requieren conocer los tramos administrados por el organismo, consultar tarifas y/o realizar trámites de facturación pueden visitar la página oficial: https://www.gob.mx/capufe.

Medidas preventivas antes de salir a carretera:

Revisar las condiciones físico-mecánicas del vehículo

Asegurarse que todas las personas ocupantes utilicen de manera adecuada el cinturón de seguridad

Respetar los límites de velocidad

No usar el teléfono celular al conducir

Descansar adecuadamente antes de manejar

No conducir bajo los efectos del alcohol, medicamentos o sustancias que alteren el estado de alerta

JCS