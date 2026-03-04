Caminos y Puentes Federales captó 6.3 mil mdp en 2025

La SICT informó al Senado que, en 2025, Capufe tuvo ingresos brutos por $6,330,520,403, cifra 7% superior a los 5,914 millones proyectados.

En el informe enviado al Senado, la SICT precisa que “en lo que corresponde a puentes nacionales se identificó una afectación persistente en el aforo y los ingresos de los puentes Culiacán y Sinaloa desde septiembre de 2024, asociada a la inseguridad en de Sinaloa, lo que ocasionó una reducción conjunta de de 58 millones 726 mil 490 pesos, con respecto de lo proyectado”.

Precisa que en 2025 sus ingresos brutos se integraron por $1,853, 497, 698 por venta de servicios, así como $4,251,542,910 por “otros” ingresos; $204,732,027 por productos financieros y $20,747,767 por recuperación de seguros, para hacer un total de $6,330,520,403.

A ellos se descuentan $14,833,128 por pago de derechos y 413,265,499 por coordinación fiscal, lo que hace un total de enteros a la Tesorería de la Federación de 428,098,627 pesos. De esta manera, los ingresos netos quedan en $5,902,421,776, precisa en el informe.

Explica a los senadores que los Ingresos Diversos ascendieron a $4,477,022,705, que implican un incremento en $795,741,817, que representan 21.6% respecto de lo programado, principalmente por mayores ingresos derivados de la prestación de servicios carreteros en la Red Fonadin.

Dado que el mayor ingreso se concentró en el rubro de “otros”, la Secretearía explica a los legisladores federales que “en 2025 se registraron en Otros ingresos varios por un importe de $4,251,542,910 pesos, cifra mayor al programado en $863,869,767 (25.5%) en su mayor parte asociado a los ingresos por prestación de servicios de operación y mantenimiento de la Red Fonadin, además gestión de Cobro de Telepeaje y otros ingresos diversos (comisiones por interoperabilidad de telepeaje, servicios diversos, uso y goce de derecho de vía, indemnizaciones de seguros y fianzas, entre otros)”.

Respecto de los productos financieros, dice que se registraron productos financieros por $204,732,027, superiores en $57,652,777 (39.2%), con respecto de lo programado, como resultado del comportamiento del gasto en proyectos de inversión y la disponibilidad de liquidez del Organismo. Añade que respecto del concepto de “Recuperación de seguros: En el segundo semestre del año, se registró una recuperación de seguros por $20,747,767, de los cuales, $18,607,960 se obtuvieron durante julio”.

