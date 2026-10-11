Captan a tres regidores de Hidalgo en plena riña callejera

Carlos Garnica Lugo, Carlos Abel Guzmán Hernández y Blanca Sánchez Calderón, integrantes del Ayuntamiento de Actopan, Hidalgo, fueron señalados por protagonizar una riña en la vía pública, hecho que generó cuestionamientos sobre su comportamiento como representantes populares.

Los dos primeros regidores pertenecen a Morena, mientras que Sánchez Calderón forma parte del Partido Nueva Alianza Hidalgo (PNAH).

De acuerdo con los reportes difundidos, el altercado ocurrió en un espacio público y quedó expuesto ante la ciudadanía.

Aunque una patrulla acudió al lugar, hasta el momento no se ha confirmado la detención de alguna persona relacionada con el incidente.

Carlos Garnica Lugo, identificado por su cercanía con la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), preside la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Cabildo, encargada de asuntos vinculados con la seguridad y la protección de la población.

El incidente ha generado señalamientos sobre la conducta de los funcionarios municipales y la necesidad de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento.

Hasta ahora, el gobierno municipal encabezado por Imelda Cuéllar no ha emitido información oficial sobre el caso.

Los tres regidores señalados tampoco han dado a conocer públicamente su versión de lo sucedido.

Se espera que las autoridades correspondientes informen si se inició alguna investigación y si existen responsabilidades derivadas de los hechos.