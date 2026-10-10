Muere conductor tras choque contra barrera de contención en Pachuca

Un conductor perdió la vida en un accidente automovilístico registrado en el bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura del distribuidor vial de El Palmar, en Pachuca.

De acuerdo con los reportes preliminares, el automovilista circulaba a bordo de un sedán azul cuando perdió el control de la unidad y se impactó contra la barrera de contención. Tras la colisión, salió del vehículo y quedó sobre la cinta asfáltica.

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia, cuyos elementos confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Debido a las labores de atención y retiro del automóvil, la circulación en el puente elevado fue suspendida temporalmente en dirección a Actopan.

Las causas del accidente no han sido determinadas y se espera que las autoridades competentes establezcan las circunstancias en que ocurrió el siniestro.