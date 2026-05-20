CATEM fortalece agenda de inversión y apoyo laboral en Estados Unidos

En el marco de una agenda de trabajo estratégica por la Unión Americana, el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba, encabezó una serie de encuentros con sectores empresariales, líderes migrantes y autoridades diplomáticas en las ciudades de Washington, Oklahoma y Houston.

El objetivo central de la gira fue el fortalecimiento de los mecanismos de diálogo, la promoción de la inversión extranjera y el establecimiento de esquemas de protección para la fuerza laboral mexicana que reside en territorio estadounidense.

Durante su estancia en la capital de los Estados Unidos, el dirigente laboral sostuvo sesiones de trabajo en las oficinas de CATEM USA. En estas reuniones participaron empresarios estadounidenses que manifestaron interés en ejecutar proyectos de inversión en México durante el corto plazo.

Los diálogos se centraron en vincular el capital extranjero con la generación de empleos formales y el desarrollo productivo en diversas regiones de la República Mexicana.

Posteriormente, Haces Barba se trasladó al estado de Oklahoma, donde entabló un diálogo directo con trabajadores migrantes del campo y sus representantes. En este espacio, el dirigente recopiló información sobre las condiciones laborales, las necesidades inmediatas y los desafíos estructurales que enfrenta la comunidad mexicana en el sector agrícola estadounidense.

La gira concluyó en Houston, Texas, con una agenda de corte institucional y diplomático. Pedro Haces se reunió con la cónsul de México en dicha ciudad, Marielena Orantes, y con Margarita Cortés, directora de Relaciones Interinstitucionales de la Cancillería.

El enfoque de estas reuniones fue la revisión de los programas de apoyo vigentes para las comunidades mexicanas y los pueblos originarios que radican en los Estados Unidos.

Se subrayó la necesidad de una coordinación estrecha entre las organizaciones laborales y el cuerpo diplomático para optimizar la atención a los connacionales.

"Seguimos trabajando por el bien de las y de los trabajadores mexicanos que tienen sus familias aquí en la Unión Americana”, dijo Haces.