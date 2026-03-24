Chile retira apoyo a Bachelet para la ONU; México y Brasil mantienen respaldo

A siete días de que cierre el periodo de recepción de candidaturas (31 de marzo) el gobierno derechista del presidente de Chile, José Antonio Kast, retiró el apoyo a la expresidenta, Michelle Bachelet, como propuesta junto a México y Brasil, para la secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas.

El 2 de febrero pasado, el entonces presidente de izquierda de la nación sudamericana, Gabriel Boric, anunció la candidatura de quien también fuera Alta Comisionada para los Derechos Humanos y directora de ONU Mujeres. Lo hizo acompañado de la embajadora de México, Laura Moreno y de Brasil, Paulo Pacheco.

La decisión de retirar el apoyo a la candidatura de Bachelet a la ONU, según el Ministerio de Exteriores y Mara Sedini, ministra vocera del gobierno de Kast, fue que tras analizar el contexto de la elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, “hacen inviable el éxito de la postulación”.

“Más allá de los otros países (México y Brasil), esta es una decisión autónoma de Chile y como bien dice el comunicado tiene razones diplomáticas para tomarse”, aclaró la funcionaria.

El anunció ocurre luego de la reunión del presidente chileno el viernes pasado con Bachelet y que él mismo comentará que estudiaría la viabilidad de la candidatura.

Tras la determinación, el Ministerio de Exteriores chileno señaló que “en consideración a la trayectoria de Bachelet y en el caso de que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato”.

SIGUE ADELANTE

Así que minutos después del anuncio del gobierno chileno, la dos veces mandataria, Michelle Bachelet manifestó, a través de un comunicado, su disposición a seguir adelante con la candidatura de la mano de México y Brasil, países que respaldaron en un inicio la postulación..

“Una candidatura de este nivel nunca es una tarea sencilla, pero los valores y principios que han marcado mi vida me llevan a asumir este desafío con responsabilidad y convicción.

“Mi candidatura se inscribe en una visión compartida sobre la necesidad de fortalecer el sistema internacional y de contribuir desde América Latina a una Organización de las Naciones Unidas a la altura de los desafíos de nuestro tiempo”, sostuvo.

ESTE AÑO NUEVO SECRETARIO (A) DE LA ONU

En el proceso por la elección de quien sucederá, a partir del 1 de enero de 2027, al portugués Antonio Guterres en la secretaría general de la ONU, se han registrado cinco candidatos, tres de ellos mujeres, incluyendo a Bachelet.

Costa Rica propuso a Rebeca Grynspan Mayufis, vicepresidenta de este país en 1994, secretaria general de la Conferencia Iberoamericana y ex secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Otra aspirante es Virginia Gamba de Argentina, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres para la Infancia y los Conflictos Armados entre 2017 y 2025. Ella fue respaldada por Maldivas.

También buscan la cabeza del organismo multilateral, Rafael Mariano Grosi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desde 2019, apoyado por Argentina y el expresidente de Senegal, Macky Sall, nominado por Burundi.

Este 31 de marzo cierra la etapa de recepción de candidaturas. En este proceso existen altas probabilidades de que, por primera ocasión en 81 años de existencia, la ONU sea encabezada por una mujer.

De hecho, la propia Asamblea General y el Consejo de Seguridad que emitieron el 25 de noviembre de 2025 la carta de invitación a los 193 países miembros, se subraya la necesidad de que una persona del género femenino pueda alcanzar la mayor posición del organismo multilateral.

“Observando con pesar que ninguna mujer ha ocupado el cargo de secretaria general, y en el convencimiento de que es necesario garantizar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres para acceder a cargos superiores con funciones decisorias, se alienta a los Estados Miembros a que consideren seriamente la posibilidad de proponer candidaturas de mujeres. Destacamos la importancia de la diversidad regional en la selección de secretarios y secretarias generales”.

Una vez que concluya la etapa de registros, los candidatos oficiales comenzarán una serie de diálogos interactivos en la Asamblea General a partir del próximo 20 de abril, y antes de que concluya el mes de julio el Consejo de Seguridad dará inicio el proceso de selección para dar a conocer su propuesta que será votada por la Asamblea General, aunque el gran peso de esta decisión lo tendrán los cinco miembros permanentes con derecho de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia.

LA ONU

En medio de dos grandes guerras en activo: Ucrania y Medio Oriente que ponen en jaque la paz en el mundo, crecientes conflictos entre naciones, desigualdad en el desarrollo de las distintas regiones y una crisis de legitimidad y confianza, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se encuentra inmersa en su proceso para renovar la secretaría general que dejará el último día de este 2026 el portugués Antonio Guterres, luego de un periodo que inició en 2016 y se renovó en 2021.

En el proceso de selección del secretario general, amparado en el artículo 97 de la Carta de las Naciones Unidas, al día de hoy, de los cinco candidatos registrados, cuatro son de Latinoamérica y uno de África.

A lo largo de su historia, la ONU ha tenido nueve secretarios generales, la mayoría de ellas originarias de Europa: el noruego, Trygve Lie (primer secretario general de la ONU), nombrado en 1946 y reelecto en 1950; el sueco, Dag Hammarskjöld, nombrado en 1953 y 1957; el austriaco, Kurt Waldheim, también en dos ocasiones, en 1971 y 1976; y el portugués, Antonio Guterres, desde 2016.

África ha estado representada dos veces, por el egipcio Boutros Boutros-Ghali (1991) y el ghanés Kofi Annan, nombrado en 1996 y 2001. Asia también ha ocupado el cargo dos veces, con el birmano U-Thant, designado en 1962 y 1966, así como el surcoreano Ban Ki-moon en 2006 y 2011.

Latinoamérica solo ha sido representada en la secretaría general dos ocasiones por el peruano, Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1992.

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