Se diluye esperanza: Manchas de chapopote llegan a playa de Tamaulipas

La esperanza de que los residuos de hidrocarburo no alcanzaran las costas de Tamaulipas durante esta Semana Santa se diluye después de que la Secretaría de Marina (Semar) confirmó el retiro de una masa considerable de esta sustancia en la playa Miramar en el municipio de Madero.

En un boletín oficial, la dependencia detalló que durante recorridos marítimos y terrestres realizados para detectar posibles indicios de contaminación, el personal de Protección al Medio Ambiente identificó y recolectó una masa sólida de hidrocarburo.

Durante recorridos marítimos y terrestres en la playa del sur de Tamaulipas, que se realizan con el objeto de detectar posibles indicios de contaminación por hidrocarburo, personal naval encontró una masa de sustancia sólida”, señaló.

La playa Miramar dejó de estar en alerta preventiva luego de que el Sistema Nacional de Rescate y Emergencias (SINAREM) de Tampico advirtiera a las autoridades sobre el riesgo de que el derrame registrado en Tabasco y Veracruz alcanzara la costa tamaulipeca.

Elementos de la Semar Foto: Especial

El escenario previsto apuntaba a que esto podría ocurrir hasta el viernes en dado caso de que un evento “norte” no llegara a esa zona; sin embargo, la contingencia pasó de ser una posibilidad a una amenaza real.

Una vez recolectados, los residuos fueron trasladados a una empresa autorizada para su tratamiento, confinamiento y destrucción controlada.

La Secretaría de Marina informó que continuará con los recorridos de supervisión en las playas del sur del estado para detectar oportunamente cualquier otro indicio de contaminación por hidrocarburos.

Recientemente, el titular del SINAREM Tampico, Margarito Rodríguez Nájera, había señalado que el frente frío podría retrasar la llegada de los residuos a las playas de Tampico, pero el panorama cambió de manera repentina.

La presencia de estos residuos pone en riesgo la captación de derrama económica con la Semana Santa.

El centro turístico es uno de los más importantes de Tamaulipas y se tenía contemplado para este 2026 la llegada de más de dos millones de turistas a esta playa, con una derrama económica proyectada de dos mil millones de pesos.

Los residuos fueron trasladados a una empresa autorizada para su tratamiento Foto: Especial

JCS