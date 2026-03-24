Acapulco proyecta crecimiento de 31.7% para Semana Santa 2026

Por Miriam Paredes

La Secretaría de Turismo (Sectur) y el gobierno de Guerrero confirmaron que el puerto de Acapulco registrará un crecimiento del 31.7% en la llegada de visitantes durante el periodo de Semana Santa, cifra que lo sitúa como el destino con mayor dinamismo en la captación de flujos de viajeros dentro del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte de la Sectur federal, el volumen de personas que arribarán al destino superará los 447 mil turistas, lo que representa un incremento en la demanda de servicios de hospedaje y transporte en comparación con el mismo ciclo del año anterior.

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La Sectur prevé que el puerto alcanzará una ocupación cercana al 71.8%, nivel que asegura la operatividad de las tres zonas turísticas del destino.

Estas cifras colocan a Acapulco como uno de los destinos con mayor recuperación y proyección a nivel nacional, en un contexto de fortalecimiento del turismo interno con el impulso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

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Resultados

El titular de la Secretaría de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, vinculó estos resultados a la ejecución de convenios de colaboración con la federación.

Según el funcionario, estas previsiones reflejan la confianza de turistas nacionales e internacionales, así como la efectividad de los canales de distribución y venta de servicios turísticos gestionados por el gobierno de Guerrero.

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Las autoridades mantienen operativos de difusión y atención al visitante para asegurar el cumplimiento de las expectativas de mercado.

En este sentido, se han intensificado las acciones de promoción para invitar a visitantes de todo el país, con el propósito de garantizar el flujo de divisas y la estabilidad laboral en el sector durante la Semana Santa.

Actualmente, Acapulco ya tiene listas 17 mil habitaciones disponibles, respecto de las poco más de 19 mil habitaciones que se tenían previo al huracán Otis, por lo que se tiene ya un 85% de recuperación de los cuartos de hotel.

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Dinámico

A nivel nacional, la Secretaría de Turismo proyectó que el periodo vacacional de Semana Santa, que tendrá lugar del 29 de marzo al 12 de abril, movilizará a más de 4.03 millones de turistas a los principales destinos del país, la cifra será un 2.6% superior a los 3.9 millones registrados en 2025.

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Las estimaciones de la dependencia muestran que la ocupación hotelera a nivel nacional alcanzaría un promedio de 63.85 puntos porcentuales, lo que refleja una tendencia positiva en la actividad turística.

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Además, se espera que los poco más de 4 millones de turistas generen una derrama económica de 55 mil 890 millones de pesos por concepto de hospedaje en hotel.

«pev»