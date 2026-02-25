Campeche presenta una irregular medición del delito

La medición de la incidencia delictiva en el estado de Campeche presenta una condición irregular desde 2021, cuando inició la gestión de la gobernadora Layda Sansores San Román, con un incremento de 360 por ciento en los primeros dos años de su gobierno, al pasar de 5 mil 611 carpetas de investigación en ese año, a 25 mil 849 en 2023.

La administración de la gobernadora emanada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) inició el 16 de septiembre de 2021, y para el siguiente año la Fiscalía General de la entidad registró un aumento en las carpetas de investigación abiertas, con un total de 25 mil 536 expedientes.

Luego de llegar al máximo de las carpetas abiertas en 2023, el Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que en 2024 fueron denunciados 12 mil 434 delitos del fuero común.

Luego de esas cifras, la Fiscalía campechana reportó el año pasado un total de 5 mil 580 carpetas de investigación iniciadas por ilícitos denunciados, cifra casi similar a la del inicio de la administración de Sansores San Román.

Homicidios siguen al alza

Pese a los saltos en las cifras delictivas en general reportadas por la Fiscalía General de Campeche al SESNSP, el delito de homicidio doloso mantiene un incremento moderado en la gestión de Sansores San Román.

Para 2021 cuando inició su gobierno se reportaron 85 asesinatos; para 2022, primer año completo del gobierno de Sansores, fueron 87 asesinatos; el año siguiente fueron 94 casos, 95 en 2024 y para 2025 se denunciaron 101 homicidios dolosos.

Robo, con variaciones significativas

Sin embargo, en relación con las denuncias por robo, en general, las cifras también presentan un comportamiento irregular, principalmente por un desplome reportado el año pasado.

En 2021 cuando inició la gestión de la morenista Sansores San Román, se iniciaron mil 732 carpetas de investigación por el delito de robo en todos sus rubros, la cifra aumentó a 5 mil 939 para 2022.

Para el año de 2023 se registraron 5 mil 999 denuncias por robo en general, al año siguiente hubo un descenso a 2 mil 868 carpetas de investigación y el año pasado fueron únicamente 712 expedientes.

