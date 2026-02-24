Cuestionan edificación de parques arqueológicos en Quintana Roo y Campeche

El arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer denunció que al menos 30 monumentos reconstruidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en los llamados parques arqueológicos de la memoria en Quintana Roo y Campeche, no fueron replicados con base en emplazamientos de un sitio original, sino que se trata de “imitaciones prehispánicas”.

Así lo aseveró ayer durante la mesa ¿Construimos pirámides? que se realizó en el auditorio Wigberto Jiménez de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, dentro del seminario Patrimonio Cultural. Antropología, Historia y Legislación que moderó Bolfy Cottom.

¿Qué hicieron (los arqueólogos)?, planteó Fernando Cortés. “Reunieron las piedras y construyeron 47 monumentos, de los cuales sólo 16 pertenecen a un emplazamiento. ¿Qué significa pertenecer a un emplazamiento?, que así como los encontraron, los fueron edificando… Pero los demás edificios los revolvieron; las piedras originales de las fachadas algunas sí son, pero los núcleos fueron hechos (con) unos cajones revestidos, forrados. Ese es el invento”.

Y agregó: “Ese cajón, ese cuadro grande que vemos en el primer plano, es un edificio imitando a uno prehispánico, pero lo rellenaron con materiales modernos de construcción”.

Así que cuando se dice que esas estructuras –en los parques Balam Tun, K’awil y Xpujil, como parte del Tren Maya– tienen más de 1000 años de antigüedad, no es posible saber a qué se refieren, dijo, ya que se registró la pérdida de secuencia en las piedras, por lo que calificó a esas edificaciones como “un gran desastre”.

Cortés calificó a esos parques arqueológicos como apócrifos. “Esos parques no son arqueológicos, son un fraude y, desde mi perspectiva, deben ser retirados, porque se ha estado discutiendo de manera interna en el INAH a quién se les van a concesionar.

Pero al INAH no le debe importar eso, sobre todo a los académicos. Eso no nos importa. Porque nosotros administramos monumentos, zonas arqueológicas y no estructuras nuevas construidas con materiales arqueológicos. Eso lo pueden concesionar o tirar. Yo opino que deben retirar esos parques arqueológicos, porque si se quedan es un antecedente histórico que el INAH nunca se va a quitar y siempre se le va a responsabilizar de eso”, advirtió.

Por su parte, la arqueóloga Noemí Castillo cuestionó el doble discurso de la dependencia. “No hay dinero para restaurar lo que hay, pero sí para construir esos (parques), gastar esos millones y que la arqueología se vaya al suelo. Es una vergüenza lo que se está haciendo en Chetumal y en Quintana Roo.

