Hay 24 incendios forestales activos en 8 estados del país, incluidas 5 áreas naturales protegidas

La Conafor informó sobre la permanencia de 24 incendios forestales activos en ocho estados de la República Mexicana, incluidos cinco en áreas naturales protegidas, con una afectación preliminar de tres mil 263 hectáreas, y la participación de 818 combatientes del fuego.

En su reporte, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), detalló que los estados afectados por las conflagraciones son: Chiapas (8), Oaxaca (5), Guerrero (4), Jalisco (3), Morelos (1), Hidalgo (1), Tamaulipas (1) y Chihuahua (1).

Tarjeta informativa de la Conafor sobre la situación de incendios forestales activos en México, con corte al 25 de febrero de 2026, que reporta 24 siniestros en ocho estados del país. Excélsior

Las áreas naturales protegidas con incendios forestales activos se encuentran en Tamaulipas (Paisaje Natural de la Mariposa Monarca); Morelos (Corredor Biológico Chichinautzin), y Chiapas (Reservas de la Biosfera La Sepultura y La Encrucijada, así como el Parque Nacional Cañón del Sumidero).

La Conafor dio a conocer que en el municipio de Santa MaríaZaniza, Oaxaca, en el predio La Cenicera, hay un "Incendio Forestal de Atención Especial", sin que hasta el momento pueda informar los motivos de esta clasificación.

«pev»