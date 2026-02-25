Aseguran piel de oso pardo, cabezas de bisonte y antílope disecado en domicilio de Ciudad Juárez

Gracias a una denuncia ciudadana, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró en un domicilio particular en Ciudad Juárez, Chihuahua, varios ejemplares de vida silvestre disecados y dos loros vivos de Kramer (Psittacula krameri), especie originaria de Asia o África.

Durante la visita de inspección realizada el 11 de febrero, el personal de la Profepa en el estado, encontró cabezas disecadas de Bisonte Americano (Bison bison), Antílope Gran Kudú (Tragelaphus strepsiceros), Ciervo Moteado (Axis axis) y Ciervo Canadiense (Cervus canadensis), así como una piel completa de Oso Pardo (Ursus arctos horribilis), además de los ejemplares vivos de loro de Kramer.

Todo lo hallado fue asegurado, debido a que el dueño de la casa no pudo acreditar su legal procedencia, conforme a lo establecido en la legislación ambiental vigente.

Se presume que los animales disecados o trofeos de taxidermia fueron adquiridos en Estados Unidos mediante subastas.

La Profepa dio a conocer que inició el procedimiento administrativo correspondiente y dará seguimiento al caso para determinar la situación jurídica de los bienes asegurados y, en su caso, las responsabilidades que resulten procedentes.

Cabezas disecadas de bisonte americano y antílope Gran Kudú Foto: Profepa

Rescatan a pitones en Tepoztlán

La Profepa informó que los cuatro ejemplares de pitones de diversas especies que fueron resguardados en días recientes, continúan recibiendo atención médica especializada.

Tras su rescate por parte de la autoridad ambiental, se buscó la revisión médica por parte de un Médico Veterinario con experiencia en fauna silvestre, tal y como se hace con todos los ejemplares que asegura la Profepa en cualquier circunstancia.

Así, se detectó que la pitón burmes (Python biviattus) presenta mala condición corporal, deshidratación y retención de muda, además de algunas manchas moradas que podrían indicar golpes o septicemia.

La pitón reticulada (Malayopython reticulatus) padece estomatitis, es decir, inflamación de su boca, pulmonía y una lesión en la punta de la cola. Una de los ejemplares de pitón bola (Python regius) tiene retención de muda, bajo peso y pulmonía.

Estos tres ejemplares están respondiendo favorablemente a los tratamientos, pero aún corren riesgo de que se deteriore su salud por las condiciones en que llegaron y la forma en que eran manipulados.

En el caso del segundo ejemplar de pitón bola, se detectó pulmonía severa y dificultad respiratoria, por lo que se le tomó una placa de rayos X en la que se observó que tiene líquido en pulmones, lo que indica que es una afección crónica.

Estos ejemplares fueron asegurados durante el carnaval de Tepoztlán, Morelos, cuando una persona los exhibía sin contar con los permisos correspondientes para realizar dicha actividad y un plan de manejo aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a fin de asegurar condiciones adecuadas y un trato digno y respetuoso.

La persona que los exhibía ya fue vinculada a proceso por el delito de posesión de ejemplares de la vida silvestre sujetos a protección especial, o regulados por algún tratado internacional del que México sea parte, de acuerdo con el Código Penal Federal y la Ley General de Vida Silvestre.

La Profepa dará seguimiento a la respuesta de los ejemplares a los tratamientos médicos y seguirá coadyuvando con las autoridades correspondientes para que continúe el proceso legal.

JCS