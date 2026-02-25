Nueva Escuela mexicana se consolida con La Escuela es Nuestra: SEP

En un esfuerzo por profundizar la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció que el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) contará con un presupuesto de 26 mil millones de pesos para este 2026.

Esta inversión -dijo- busca transformar la infraestructura educativa de México, impactando directamente en la calidad de los espacios donde se forman las nuevas generaciones.

El titular de la SEP detalló que estos recursos permitirán mejorar las condiciones de casi 75 mil planteles de Educación Básica y Media Superior en todo el país. Se estima que la cifra de beneficiarios alcanzará los 8.5 millones de estudiantes, consolidando una estrategia que prioriza el entorno escolar como un factor clave para el aprendizaje y la permanencia académica.

Uno de los pilares de este programa es la entrega directa de los recursos. Delgado Carrillo explicó que el presupuesto se deposita sin intermediarios a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP).

Y justamente son estos comités, integrados por la propia comunidad escolar, quienes deciden de manera democrática si el capital se destina a la rehabilitación de espacios, equipamiento tecnológico, ampliación de aulas o mejora de servicios básicos.

Durante el 2025, LEEN operó con un presupuesto de 25 mil millones de pesos, logrando atender a más de 69 mil escuelas de nivel básico y marcando un hito al incorporar por primera vez a 6,317 planteles de Educación Media Superior.

Según el secretario, incluir el bachillerato en esta estrategia es vital para motivar a los jóvenes a concluir sus estudios en instalaciones dignas y seguras.

Con este incremento presupuestal y la meta de cubrir un mayor número de planteles, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la educación pública, buscando que la Nueva Escuela Mexicana no sea solo un modelo pedagógico, sino una realidad palpable en la infraestructura de cada comunidad del país.

«pev»