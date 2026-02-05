Exrector de la UAC señala a Layda Sansores de vulnerar la autonomía de la universidad

El ahora exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), José Abud Flores, acusó a la gobernadora del estado, Layda Sansores, de intentar vulnerar la autonomía de la institución para impedir su reelección y controlar el presupuesto.

Denunció que su salida intempestiva de la UAC, se debió a que resultaba incómodo para la mandataria estatal, por no acatar directrices políticas.

El exrector acusó además a Layda de presionar a la rectora de la UNACAR, Sandra Martha Laffon Leal, a quien también busca desplazar por motivos políticos. Cuartoscuro

El académico reveló que existe interés en manejar los recursos universitarios con miras al proceso electoral de 2027, ya que recordó, hubo intentos previos del Congreso del Estado de intervenir en la vida académica.

José Abud Flores destacó que la autonomía universitaria implica autogobierno y manejo propio de recursos, con rendición de cuentas, pero sin injerencias políticas de la gobernadora.

El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche acusó además a Layda Sansores, de presionar a la rectora de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), Sandra Martha Laffon Leal, a quien también busca desplazar por motivos políticos.

fdm