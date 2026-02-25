Asesinan a Bernardo Soriano, exsubprocurador en Baja California Sur

La mañana de este miércoles fue asesinado Bernardo Soriano Castro, exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto en Baja California Sur, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE).

En un comunicado oficial, la dependencia confirmó el fallecimiento del exfuncionario y señaló que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer la agresión.

Soriano Castro formó parte de la institución durante varios años y se desempeñó por más de siete años como Subprocurador de Delitos de Alto Impacto, área encargada de atender delitos relacionados con homicidio, secuestro y delincuencia organizada en la entidad.

La PGJE indicó que, tras los hechos, activó todos los protocolos y líneas de investigación para determinar las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

“Esta institución reitera su compromiso de actuar con rigor, objetividad y transparencia, garantizando que este delito no quede impune”, señaló la dependencia en su posicionamiento.

Hasta el momento, la autoridad no ha informado sobre personas detenidas ni ha detallado el lugar exacto donde ocurrió la agresión.

La PGJE precisó que se realizan diligencias ministeriales y periciales como parte de la carpeta de investigación abierta por el homicidio.

De acuerdo con el comunicado, el objetivo es esclarecer los hechos con base en evidencia científica y legal, conforme a los protocolos establecidos para delitos de alto impacto.

La institución también expresó condolencias a la familia, amistades y personas cercanas a Soriano Castro.

La Procuraduría General de Justicia del Estado expresa sus más sentidas condolencias a la familia, amistades y seres queridos del doctor Bernardo Soriano Castro, reiterando su solidaridad y acompañamiento en estos momentos difíciles", señaló la dependencia en un comunicado.

Así fue el ataque a Bernardo Soriano Castro

De acuerdo con reportes de medios locales, Soriano Castro fue atacado cuando viajaba a bordo de su vehículo esta mañana en la colonia La Cima, del municipio de La Paz.

Tras la agresión, el cuerpo del exfuncionario quedó a bordo del vehículo, que después fue asegurado por autoridades para continuar las investigaciones.

RLO