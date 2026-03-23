Californianos cruzan a Tijuana para comprar gasolina

SAN DIEGO.— Felipe González, un contratista de construcción del sur de California, observa cómo los números avanzan en la bomba de una gasolinera en la ciudad fronteriza de Tijuana, con una mezcla de alivio y resignación.

Lo que en San Diego le costaría una pequeña fortuna, aquí representa un respiro financiero necesario. Mientras el precio promedio en California ronda los 5.99 dólares por galón, en Tijuana el combustible se mantiene en el equivalente a 4.58 dólares, permitiendo a conductores como González ahorrar entre 50 y 60 dólares por cada carga.

Voy a regresar a Tijuana en dos semanas, para entonces no dudo que me vaya a ahorrar más de $100 en llenar en Tijuana”, dijo a Excélsior.

Esta migración por combustible, que evoca los días de incertidumbre tras la invasión rusa Ucrania en 2022, amenaza con intensificarse, pues proyecciones sugieren que el barril de petróleo podría alcanzar la cifra sin precedentes de 175 dólares y, en California, el galón podría dispararse hasta los 8.50 dólares.

Las gasolineras de México se han convertido en punto de reunión para estadunidenses que buscan combustible a mejor precio. Archivo

Por ahora, los encargados de las estaciones en Baja California ya se preparan para largas filas de visitantes estadunidenses cruzando la frontera, no por turismo, sino por supervivencia económica.

“La gente todavía no cruza expresamente (la frontera) a llenar el tanque de gasolina; por ahora, aprovecha si viene de visita a Baja California, pero al paso que vamos, esto ya no tarda, seguro van a cruzar por la diferencia de precio”, aseguro el encargado de una gasolinera.

Gasolineras de México, refugio para californianos

Luego de tres semanas de guerra en Medio Oriente, el precio del combustible aumentó cerca de un dólar por galón en promedio en todo Estados Unidos.

(Así que) quienes vienen de California en vehículos van o pickup al llenar el tanque en Tijuana, por ahora, ya se ahorraron unos 30 dólares, comparativamente con llenar al otro lado”, apuntó el trabajador a este medio.

En un recorrido por gasolineras de Tijuana y California, se constató que el precio del combustible en México es menor que en Estados Unidos. Excélsior

Pero si el conflicto continúa, “y el precio en Estados Unidos aumenta en el promedio actual, de unos 35 centavos más por cada galón cada semana; en dos o tres semanas más vamos a tener filas de visitantes que vienen principalmente a comprar gasolina”, dijo el dependiente que prefirió no dar su nombre porque trabaja para una compañía.

Precios de combustible suben como en 2022

En 2022, cientos de residentes de California cruzaban a comprar gasolina a Baja California porque, tras la invasión rusa a Ucrania y las sanciones estadunidenses a las ventas de petróleo ruso, el precio del petróleo en el mercado mundial alcanzó temporalmente los 124 dólares por barril.

En consecuencia, el precio del combustible al consumir fue de 6.44 dólares por galón, el más alto registrado; mientras que en Tijuana se mantenía en promedio en al equivalente de poco más de cuatro dólares por galón.

Reproducir Quitan subsidios a gasolina; aumenta precio por litro.

El presidente ejecutivo de la aerolínea United, Scott Kirby, circuló el viernes en la noche un memorándum en que ordenó al personal prepararse porque según análisis de esa empresa, el precio internacional por barril de petróleo puede alcanzar esta vez la cifra sin precedentes de 175 dólares por barril.

Esto significaría que el precio de gasolina al consumidor en California oscilaría entre 6.50 y 8.50 por galón.

En Tijuana y otras ciudades de Baja California el precio por galón este fin de semana es el equivalente $4.58 dólares (3.8 litros a 21.10 cada litro, a tipo de cambio de 17.50 pesos); mientas que en Los Ángeles o San Diego, el precio promedio es de $5.99 dólares por galón. Los precios son más altos en expendios en el camino en carreteras.

Pero cruzar la frontera también implica ahorros en compras en general. Mientras en California ya hay aumentos en precios por el incremento en precio de gasolina, en Tijuana el transporte mantiene el mismo costo.

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