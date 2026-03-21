Trump da 48 horas a Irán para abrir el estrecho de Ormuz; amenaza con destruir centrales eléctricas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum de 48 horas al gobierno de Irán para reabrir completamente el Estrecho de Ormuz. El anuncio se realizó a través de su cuenta en la red Truth Social y establece un plazo que concluye la tarde-noche del lunes 23 de marzo de 2026.

Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en las próximas 48 horas a partir de este mismo momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, comenzando por la más grande", escribió el mandatario en su publicación.

El mensaje se difundió horas después de ataques con misiles iraníes contra las ciudades israelíes de Arad y Dimona, cercanas al principal centro de investigación nuclear del país. Los impactos dejaron edificios destruidos y al menos siete personas gravemente heridas. El ejército israelí informó que no logró interceptar los proyectiles.

Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande!", reiteró Trump en otra publicación.

El ejército iraní respondió que cualquier ataque estadunidense será contestado con ofensivas contra plantas energéticas y de desalinización en la región. Las autoridades señalaron que sus fuerzas actuarán ante cualquier ofensiva directa.

La amenaza de Trump se produce en la cuarta semana de un conflicto regional que escaló tras el cierre del estrecho el 2 de marzo, luego de acciones militares en territorio iraní. Desde entonces, la navegación comercial permanece restringida, afectando el tránsito de petróleo y gas natural licuado hacia mercados internacionales.

El ejército iraní respondió el domingo que atacará la infraestructura de la región del Golfo, si se cumplía la amenaza de Trump.

Si la infraestructura iraní de combustible y energía es violada por el enemigo, toda la infraestructura de energía, tecnología de información y desalinización de Estados Unidos y el régimen en la región será atacada", declaró el portavoz del mando operativo del ejército, Khatam Al Anbiya en un comunicado divulgado por la agencia Fars.

Dependencia del estrecho

En el Estrecho de Ormuz circula aproximadamente el 20 por ciento del petróleo mundial, además de volúmenes significativos de gas natural licuado.

La dependencia de esta ruta convierte al estrecho en un punto crítico para el comercio energético. Las interrupciones han generado incrementos en los precios de combustibles y otros insumos, con variaciones en los mercados vinculadas al suministro. Analistas advierten riesgos en las cadenas de distribución global.

El barril de petróleo en Europa ya supera los 110 dólares.

El cierre del estrecho ha elevado el precio del crudo por encima de los 110 dólares. REUTERS

Una coalición de 22 países, entre ellos Reino Unido, Francia, Alemania y Japón, solicitó la reapertura del paso marítimo para garantizar la navegación y evitar mayores afectaciones en el comercio. Aunque existen rutas alternas mediante oleoductos en países del golfo, su capacidad no cubre el volumen que transita por Ormuz.

La Agencia Internacional de la Energía autorizó el uso de reservas estratégicas con el objetivo de contener el impacto en precios y asegurar disponibilidad temporal. Sin embargo, estas medidas no sustituyen el flujo total que depende del estrecho.

Cuenta regresiva

El ultimátum de Washington establece un punto de definición en el conflicto. El plazo concluye el lunes 23 de marzo y la respuesta de Irán determinará las acciones siguientes de Estados Unidos.

Irán mantiene control en la zona y capacidad para influir en el tránsito marítimo. Sus fuerzas han demostrado alcance con ataques a objetivos lejanos, como la base conjunta británica-estadounidense de Diego García en el océano Índico, ubicada a unos 4 mil kilómetros de su territorio.