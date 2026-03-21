Una veintena de países en Europa 'están listos' para desbloquear el estrecho de Ormuz

Más de 20 países denunciaron este sábado 21 de marzo el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y dijeron estar listos para contribuir a garantizar una navegación segura por este paso crucial para el comercio de hidrocarburos.

"Estamos listos para contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar el paso seguro por el estrecho", dijo este grupo de 22 países, en su mayoría europeos, pero que también incluye Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

La Casa Blanca aseguró que EE.UU. no ha escoltado buques petroleros en esa zona estratégica. AFP

"Condenamos con la mayor firmeza los recientes ataques de Irán contra buques mercantes desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones petroleras y gasísticas, y el cierre de facto del estrecho de Ormuz", declararon en un comunicado conjunto.

¿Qué es el Estrecho de Ormuz?

El Estrecho de Ormuz es algo así como un “cuello de botella” del mundo, pero en el mar.

Estados Unidos promete escoltar petroleros mientras pide apoyo internacional para mantener abierto el paso marítimo REUTERS

Se trata de una franja de mar muy angosta que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y de ahí sale al océano abierto. Está entre países como Irán y Omán.

¿Por qué es tan importante?

Porque por ahí pasa una cantidad enorme de petróleo del mundo. Es como una autopista por donde salen los barcos cargados de petróleo de países como Arabia Saudita, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes.

Sirve principalmente como ruta clave para transportar petróleo y gas natural al resto del mundo, además de que mantiene funcionando economías enteras incluyendo países que ni siquiera están cerca y por si fuera poco es un lugar estratégico a nivel político y militar.

Es sabido que una buena parte del petróleo que usa el mundo pasa por ahí, si se bloquea ese estrecho, se arma un caos: sube la gasolina, se disparan los precios y hay tensión internacional.

Ejército de EU dice que redujo amenaza de Irán sobre estrecho de Ormuz

El ejército estadounidense afirmó hoy que la capacidad de Irán para amenazar el estrecho de Ormuz quedó "reducida" tras el bombardeo esta semana de una instalación subterránea donde almacenaba misiles de crucero.

Irán afirmó haber atacado dos barcos en el estrecho de Ormuz, clave para el transporte mundial de petróleo. AFP

"No solo destruimos la instalación, sino que también acabamos con sitios de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los barcos", declaró el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), en un mensaje en video publicado en X.

"La capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores está reducida como resultado, y no dejaremos de perseguir estos objetivos", añadió.

Cooper dijo que lanzaron varias bombas de 5 mil libras (más de 2 toneladas) sobre una instalación subterránea "fortificada" situada a lo largo de la costa de Irán.

El CENTCOM había revelado el martes el uso de las bombas antibúnker, pero en su mensaje del sábado, Cooper detalló su impacto, en medio de una creciente presión sobre Washington para que contenga las repercusiones de la guerra con Irán en los precios del petróleo y el comercio mundial.

Los precios del crudo se han disparado por el pulso en el estrecho, con el barril de Brent del mar del Norte subiendo más de un 50% en el último mes y superando ahora los 105 dólares.

Ayer, el presidente Donald Trump arremetió contra sus aliados de la OTAN al calificarlos de "cobardes" y los instó a asegurar el estrecho.

El presidente de Estados Unidos criticó que sus aliados no se sumaran para proteger el estrecho de Ormuz. AFP

También afirmó que Estados Unidos estaba cerca de cumplir sus objetivos militares y que consideraba "reducir" sus esfuerzos militares en Oriente Medio.

Cooper señaló que, hasta ahora, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 8 mil objetivos militares, incluidos 130 buques iraníes, en las últimas tres semanas.

Las bombas de 5 mil libras (2.268 kg), que según un informe de Air Force Times de 2022 costaban aproximadamente 288 mil dólares cada una, son menos potentes que las bombas de 30 mil libras (13.600 kg) que Estados Unidos lanzó sobre instalaciones nucleares iraníes el año pasado.

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