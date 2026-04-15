Es viable pero no hay expertos prácticos de fracking: Gonzalo Monroy

En México, sí es viable la práctica del fracking para la extracción de gas no convencional; sin embargo, no hay experiencia que lleve el método a una práctica exitosa luego que no se ha dado seguimiento a los 12 pozos existentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció durante la conferencia matutina la creación de un grupo interdisciplinario de expertos que analizarán en dos meses la viabilidad de esta práctica en el país; tras los resultados, se estudiaría con los pueblos y comunidades su impacto, en caso de obtener resultados positivos.

Al respecto, el experto en energía, Gonzalo Monroy, estimó que la postura de la presidenta muestra su comprensión sobre el avance tecnológico en la materia y que podría resolver muchas de las preocupaciones del sector, de ambientalistas, o de la misma población.

“Obviamente, aquí se tiene que hacer una serie de estudios para ver si es viable hacerlo en México. Te puedo ir adelantando; sí es muy viable hacerlo en México, pero quieren tener el respaldo académico. Te diría que sí hay un punto que corregir, es que dentro de todo este grupo de expertos no hay nadie, ni siquiera el director de Pemex, que tenga la experiencia operativa de haber efectivamente hecho ese tipo de operaciones”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, el también director general de la consultora GMEC urgió a contemplar a personal con experiencia en esta práctica con el fin de tener buenos resultados, “tienen sus conocimientos teóricos, pero nadie lo ha hecho. Es el doctor que ya terminó la carrera pero que todavía no ha tomado el bisturí”.

Y es que, de acuerdo con el experto, en México existen doce pozos para la extracción de gas no convencional los cuales se encuentran, en su mayoría, en la cuenca Tampico-Misantla, al sur de Tamaulipas y al norte de Veracruz; y otros más en las cuentas del norte, en Burros Picacho y en la cuenca de Burgos.

Este número es un universo muy pequeño para su estudio, sobre todo al señalar que no se les ha dado el correcto seguimiento en su actividad. Esto contrasta con la vasta experiencia que tiene -por ejemplo- nuestro vecino del norte, Estados Unidos, en el tema, “ya en tiempo y forma lleva desde 2008 a la fecha, estaríamos hablando de 18 años”.

“Para ver una historia de éxito, yo no voltearía a ver a Estados Unidos, voltearía a lo que pasó en Argentina, que es el único mercado fuera de la Unión Americana que ha hecho funcionar el fracking. A Argentina le pasó algo similar a lo que está pasando con México, que era un gran importador de gas natural; y hoy, Argentina, ya está exportando su gas natural a Chile, Uruguay, incluso ya está en este año para mandarlo a Europa”.

Ante una posible presión por parte del gobierno estadunidense, Gonzalo Monroy confió en que no se antoja posible, sino que la intención de la presidenta Sheinbaum mas bien obedece a una respuesta lógica y estratégica ante el escenario global.

“No es el caso, creo que es más una decisión interna. La posibilidad del fracking, pensando en que todo saliera bien, puede llegar a representar tres puntos del Producto Interno Bruto de crecimiento. Es más grande que lo que ha logrado hacer el Plan México. Creo que nos pone muy bien en el contexto de lo que ha pasado, primero con la invasión de Rusia a Ucrania y, obviamente, el conflicto en el Medio Oriente, y hemos visto como el tema de la energía se ha vuelto una herramienta geopolítica. Si México tiene esos recursos, valdría la pena por temas ya no de soberanía, sino de seguridad energética”.

Para conseguirlo, de acuerdo con el especialista, se necesita una fuerte inversión económica, así como tiempo para ver los primeros resultados, “si tiene la ambición genuina de al menos hacer mil pozos en un año, podríamos llegar a tener un millón de barriles de petróleo y, más o menos, un incremento del 50 por ciento del gas natural tan rápido como cuatro años”.