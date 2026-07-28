Vinculan a proceso Danna Yanina por muerte de Dafne en academia militarizada

Tras una maratónica audiencia, la jueza de control del Centro de Justicia Penal de Altamira vinculó a proceso a Dana Yanina “N” por el delito de feminicidio en agravio de Dafne, la adolescente de 13 años que murió al interior de la academia militarizada Doenitz.

La impartidora de justicia consideró que existen elementos suficientes para procesar a la imputada, por lo que permanecerá en prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La diligencia inició el viernes 24 de julio con la audiencia inicial; sin embargo, tras casi 16 horas de argumentos de la defensa y el Ministerio Público, se solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que se reanudó el lunes 27.

Ese día, luego de 13 horas, la sesión volvió a suspenderse porque Dana Yanina presentó una crisis nerviosa y la jueza consideró inconveniente continuar.

Finalmente, este martes a las 07:30 horas, los equipos legales y el personal del tribunal retomaron los trabajos y, después de varios recesos, la jueza resolvió la vinculación.

Cabe recordar que Dana Yanina fue la primera persona detenida por su presunta participación en los hechos ocurridos el 16 de julio dentro de la academia.

Posteriormente, la Fiscalía aprehendió a Jorge Luis “P”, director del plantel, y a Estrellita “M”, supervisora e instructora.

A las afueras del centro de justicia, Ophir Cruz Melo, padre de la imputada, criticó la decisión: “Es una pena que nuestra hija haya sido vinculada a proceso. Como lo hemos dicho, desde un principio hemos sufrido arbitrariedades por parte del Estado; no hay soporte alguno para vincular, sin embargo, entendemos que es una decisión de este tipo de gente”.

Además, señaló a Rosalba Hernández Gutiérrez como responsable de lo que pudiera ocurrirle a su hija, al afirmar que ella “se encarga de manipular las cosas”.

El padre también hizo un llamado a los Derechos Humanos para que pongan atención en este caso porque, dijo, otras familias podrían pasar por la misma situación.

Ya venimos un poco más tranquilos, hubo una etapa de crisis, pero esto no se acaba. Nos hubiera gustado salir de la mano con ella porque es víctima y esto es parte del proceso del Estado”, añadió.

Dijo que ya están pensando en otras vías como la apelación.

Desde hoy seguimos trabajando en la apelación porque no es justo lo que está pasando. Llegó prácticamente una carpeta en blanco y con una carpeta en blanco nos están procesando”

Pide llevar en orden protestas

Conocidos y familiares de Yanina realizaron una protesta para exigir su liberación y por algunos minutos bloquearon la entrada y salida del Centro de Justicia Penal.

El papá de Danna Yanina pidió realizar en orden las protestas que llevan a cabo para solicitar la libertad de la joven.

Mi hija va a salir”, comentó.

En entrevista con medios, Ophir Cruz Melo resaltó que su hija les comentó que es injusto lo que sucede con ella, pero confía en que pronto recuperará su libertad.

Tuvimos que calmarla, una de las mismas cosas que nos decía ella es que era injusto lo que estaba pasando, por qué la estaban juzgando si sus abogados habían puesto toda la evidencia, habían hecho todo su trabajo por qué pasaba todo esto”.

Adelantó que va a trabajar a marchas forzadas para que el proceso avance y su hija no pase más tiempo allá donde no debe de estar.

Reiteró que su hija “confía mucho en nosotros, confía en sus abogados, confía en la gente; yo le agradezco mucho a la gente que estuvo tratándola, recibió muy buen trato. La ven, es una niña, nosotros por respeto al debido proceso tampoco ponemos imágenes de ella en su actualidad o cómo está, no queremos que lucremos o que hagamos una imagen de lo que no es; ella misma nos dijo ‘sabes qué papá, esas imágenes que andan en redes son de hace tiempo, un año, entonces yo no quiero que me recuerde la gente de esa forma. Por favor si vas a poner una foto me dices para que la gente me vea de otra forma’. Entonces no hemos subido fotos, no ponemos fotos tampoco de la otra persona, como se les dijo vamos a respetar tanto la parte afectada como nosotros y pues va a salir la verdad a la luz, ese es el proceso”.

El equipo legal de la joven aseguró que continuará asesorando a la familia para buscar una respuesta favorable.

Por otra parte, Gabriel Zapata, padre de Dafne, y Alejandra Flores García, abogada de la familia, informaron que ya se preparan para la audiencia contra Jorge Luis “P” y Estrellita “M”, programada este 30 de julio a las nueve de la mañana.