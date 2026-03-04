Densa capa de chapopote afecta 16 playas y lagunas de Veracruz y Tabasco

La red de ambientalistas Corredor Arrecifal del Golfo de México, denunció que la presencia de chapopote, derivado del petróleo crudo, reportado desde el domingo, en playas y lagunas, desde Pajapan, Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco, suma hasta el momento 16 sitios afectados.

En esta línea de costa de casi 170 kilómetros, grupos de pescadores informaron también sobre la presencia de petróleo en el mar, que se ha pegado a sus redes y lanchas, causando daños económicos y afectaciones a la salud al intentar retirarlo”, indicó.

Los 16 sitios impactados por el chapopote son: Las playas Punta San Juan, Playa Linda, Zapotitlán, Tecuanapan y Jicacal, así como La Bocana, Paquital, Punta Huazuntlán y Bocana Rio.

En la zona de Veracruz se estima que alrededor de 14 mil personas dependen directa e indirectamente de las actividades pesqueras y turísticas. Cortesía

Además de Temoloapan en la Laguna del Ostión en Pajapan, Veracruz; Los Arrecifes y El Salado en Mecayapan, Veracruz; Peña Hermosa y Mirador Pilapa en Tatahuicapan, Veracruz; Barrillas en Coatzacoalcos, Veracruz; y Barra Panteones en Paraíso y Sánchez Magallanes, en Tabasco.

El colectivo conformado por organizaciones de la sociedad civil, científicos y comunidades pesqueras, señaló que en el Ostión, el petróleo ya invadió la laguna y la presencia del chapopote llega hasta el punto Paquital frente a las comunidades indígenas de El Mangal y El Pescador.

Esta laguna es vital para la vida del mar y de numerosas especies, así como para las comunidades indígenas y pesqueras, ya que es fuente de sustento para muchas familias por el cultivo de ostión, almejas, apacta (tipo de almeja que consumen las comunidades costeras), camarones, lizas, chucumite, robalo y tiene una gran afectación al manglar, los cangrejos azules y peludos. En esta zona hay especies de aves migratorias y permanentes como pelícano rosado, garzas, aguilillas, rere, águilas, pato buzo, halcón y martín pescador”, advirtió.

Los impactos se observan en aproximadamente 170 kilómetros de línea de costa. Cortesía

Las comunidades subrayaron que esta situación afecta especialmente a familias de pescadores, y a las mujeres, madres de familia y comerciantes. En general, en la zona más afectada de Pajapan, Mecayapan y Tatahuicapan, Veracruz, se estima que alrededor de 14 mil personas dependen directa e indirectamente de las actividades pesqueras y turísticas.

fdm