Clima en México este 5 de marzo de 2026: Se esperan más lluvias y la llegada del frente frío 39

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este jueves 5 de marzo de 2026.

Una línea seca sobre el noreste del territorio nacional, ocasionará lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento, con probabilidad de formación de torbellinos en el norte de Coahuila y Nuevo León.

Asimismo, canales de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo y Chiapas, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento.

Por otro lado, el nuevo frente frío 39 se extenderá sobre el noroeste de México y recorrerá el norte del territorio nacional, en interacción con una vaguada polar, ocasionarán fuertes rachas de viento.

Mientras que, el ingreso de humedad hacia el occidente y sur del territorio mexicano, favorecerán la probabilidad de lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas.

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas mínimas para este 5 de marzo de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo y Puebla.

Foto: Eduardo Jiménez

Clima en la CDMX y Edomex: se esperan lluvias y granizo

En el Valle de México se prevé hoy 5 de marzo de 2026 cielo parcialmente nublado durante la mañana con ambiente frío y posibles bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México (CDMX) y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (Edomex), ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la CDMX será de 10 a 12 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

JCS