Lucha contra la violencia extrema. Sonora refrenda compromiso para proteger a mujeres

El Gobierno de Sonora reafirmó su compromiso para proteger, atender y empoderar a las mujeres de la entidad a través de diversas iniciativas.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño explicó que su gobierno está comprometido con la generación de oportunidades para niñas, adolescentes y mujeres, en particular para luchar contra la violencia que éstas enfrentan.

Esto gracias a que se tiene una política pública integral basada en infraestructura especializada, atención con perspectiva de género y fortalecimiento de la autonomía económica.

El mensaje que doy a las mujeres el día de hoy es: no están solas”, afirmó en conferencia.

Lo anterior se refleja en la inversión de más de 24 millones de pesos para la próxima inauguración de la Primera Estancia Temporal para Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia Extrema.

Se trata de un espacio que ofrece protección, atención psicológica, jurídica y apoyo para la autonomía económica.

Además, contará con 20 departamentos totalmente equipados, áreas comunes, lavandería, sistema de seguridad con circuito cerrado y paneles solares, garantizando condiciones dignas y seguras para su recuperación.

El gobernador también presentó los resultados del Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género (SALVA), el cual ha atendido a 165 mil 485 familias derivadas de reportes al 9-1-1.

Asimismo, otorgó 11 mil 507 asesorías jurídicas, instaló 3 mil 198 Zonas SALVA en 72 municipios y capacitó a más de 100 mil 610 personas.

Esto se complementa con la aplicación “Mujeres Seguras” que incluye botón de pánico con conexión directa al C5i, geolocalización en tiempo real, red de contactos de confianza y mapa de Zonas SALVA, funcionando incluso sin datos móviles.

Sin olvidar que en Sonora operan 19 Centros LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres y cuya meta es cerrar este año con 20 sedes.

Durazo Montaño también recordó que, tan solo en 2025, se abrieron 49 mil 865 servicios integrales entre atención psicológica, jurídica y acciones de prevención.

Mientras que, desde 2021 a la fecha, se han realizado 360 mil 493 acciones para prevenir y atender la violencia, ofreciendo servicios gratuitos de asesoría legal, atención psicológica, gestiones sociales y litigio con perspectiva de género para mujeres sin recursos.

Otras acciones

El gobierno estatal no se limita a esos proyectos, ya que dio a conocer el arranque del programa “Niñas Adelante 2026”.

Su objetivo es fortalecer el esquema de becas con un acompañamiento integral para prevenir la deserción escolar, beneficiando a 250 niñas en 22 municipios.

Adicionalmente, Sonora se suma a la campaña nacional “Es tiempo de nombrar a las mujeres”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca visibilizar y dignificar el papel de las mujeres en la vida pública y social.

Otra iniciativa que promoverá es “Mundial Mujeres Libres”, la cual promueve el deporte como herramienta de cohesión social y prevención de violencias.

Por su parte, el Sistema DIF Sonora presentó el Proyecto Horizonte-Unidad de Fomento a la Autonomía, el cual está dirigido a adolescentes y jóvenes bajo acogimiento residencial.

Durazo Montaño también anunció la Feria Nacional de Empleo para Mujeres, que se llevará a cabo el 19 de marzo en la explanada del Centro de Gobierno en Hermosillo, para ofrecer cerca de 600 vacantes de más de 30 empresas.

JCS