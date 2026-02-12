Cae objetivo prioritario ligado a 10 homicidios en Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la detención de un hombre señalado en al menos diez investigaciones por homicidio en la Zona Metropolitana; fue capturado con orden judicial.

Carlos Alejandro “N”, considerado objetivo prioritario por su presunta participación en múltiples homicidios, fue detenido mediante la ejecución de una orden de aprehensión, como resultado de un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales.

De acuerdo con el comunicado oficial, la captura se realizó tras labores de inteligencia desarrolladas por la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales. En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Orden de aprehensión por doble homicidio en 2025

Aunque el detenido está señalado en al menos diez homicidios que se investigan en la Zona Metropolitana, la orden de aprehensión ejecutada en su contra deriva de una carpeta iniciada en 2025 por el asesinato de dos personas ocurrido el 27 de mayo en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Según las investigaciones ministeriales, ese día dos hombres se encontraban conviviendo a las afueras de un domicilio ubicado en la colonia Los Meseros, cuando el ahora imputado arribó acompañado de otros sujetos a bordo de una camioneta Chevrolet Tornado color blanco.

Las autoridades señalan que desde el vehículo comenzaron a vigilar a las víctimas y, momentos después, descendieron portando armas de fuego. Presuntamente detonaron las armas en contra de los dos hombres, quienes murieron en el lugar. Tras el ataque, los agresores huyeron.

Investigaciones en curso en la Zona Metropolitana

La Fiscalía indicó que otros hechos en los que presuntamente estaría involucrado también ocurrieron en San Pedro Tlaquepaque y habrían sido cometidos con armas de fuego.

Las indagatorias estuvieron a cargo de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, instancia que integró la carpeta correspondiente y solicitó ante un juez el mandato judicial que permitió la captura del imputado.

Tras su detención, Carlos Alejandro “N” fue trasladado a un complejo penitenciario, donde quedará a disposición de la autoridad judicial. En las próximas horas se llevarán a cabo las audiencias iniciales, en las que se determinará su situación jurídica.

La Fiscalía del Estado reiteró que mantiene operativos permanentes para investigar delitos de alto impacto y llevar ante la justicia a quienes estén señalados en estos hechos.

RLO