Sin riesgo de injerencia política tras designación en Junta de Gobierno de la UNAM

Tras rechazar que exista riesgo de injerencia política o conflicto de interés en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el rector Leonardo Lomelí Vanegas afirmó que las designaciones a la Junta de Gobierno deben evaluarse por los méritos, trayectorias e ideas de las personas, y no por factores externos a la vida universitaria.

Sus declaraciones se dieron luego de que el Consejo Universitario designara a Rosaura Martínez Ruiz, hija de una secretaria federal, como integrante de dicho órgano colegiado.

La designación de Martínez Ruiz concentró más de una hora de participaciones durante la sesión del Consejo Universitario. En la votación se registraron cinco votos en contra y 18 abstenciones, por lo que fue integrada a la Junta de Gobierno, órgano conformado por 15 personas y responsable de nombrar al rector y a directores de facultades, escuelas e institutos.

Rosaura Martínez Ruiz, es hija de una actual secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del gobierno federal.

En la misma sesión, el pleno también designó como integrantes de la Junta de Gobierno a Sara Ladrón de Guevara y José María Serna de la Garza, en sustitución de Enrique Cabrero Luna, Ana Rosa Barahona Echeverría y Margarita Beatriz Luna Ramos, quienes concluyeron su encargo por mandato de ley.

Rosaura Martínez Ruiz es académica de la UNAM e hija de Rosaura Ruiz Gutiérrez, actual secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del gobierno federal. Su postulación generó debate público previo a la sesión del Consejo Universitario, con cuestionamientos centrados en el parentesco y en la posible lectura política de su incorporación a la Junta de Gobierno.

Reforma al reglamento para designaciones a la Junta de Gobierno de la UNAM

En paralelo a las designaciones, el Consejo Universitario aprobó modificaciones a su reglamento para regular, de manera detallada y transparente, el procedimiento de elección de las personas integrantes de la Junta de Gobierno, como parte de un proceso que busca ampliar la participación y deliberación de la comunidad universitaria.

Las modificaciones, que impactan ocho artículos del Capítulo VI del Reglamento del Consejo Universitario, establecen las etapas, plazos y formas de participación en el proceso.

El nuevo procedimiento contempla la emisión de una convocatoria pública, la validación de las propuestas y su remisión a los Consejos Académicos de Área y del Bachillerato, que integrarán listas de hasta tres personas candidatas. Dichas listas serán enviadas al pleno del Consejo Universitario, que realizará la designación por votación mayoritaria. En caso de que la convocatoria sea declarada desierta, la persona titular de la Rectoría podrá presentar una terna para garantizar la integración de la Junta de Gobierno.

Presupuesto de la UNAM en 2026

El Consejo Universitario aprobó el presupuesto de la UNAM para 2026, que asciende a 59 mil 878 millones de pesos, de los cuales 53 mil 749 millones corresponden a aportaciones federales y seis mil 129 millones a ingresos propios. Del total, 61.6% se destinará a docencia, 26.3% a investigación, 7.5% a extensión universitaria y 4.6% a gestión institucional.

En términos reales existe una disminución de alrededor de 1.6 por ciento.

