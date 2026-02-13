Semar construye un buque de largo alcance; entrará en operaciones en 2029

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) continúa con la construcción de un nuevo Buque Multipropósito (MPV) que a la fecha cuenta con un avance general de 37 por ciento del acero estructural adquirido en 2024.

Este buque es un diseño moderno para misiones de vigilancia de largo alcance, ayuda humanitaria y Plan Marina, y contará con capacidades que permitan cumplir su cualidad de multipropósito a través de una amplia habitabilidad, hospital fijo y capacidad de hospital modular, amplia capacidad de carga sobre cubierta y vehículos.

Además de capacidad de transporte de vehículos anfibios de mediana escala, embarcaciones menores y transporte de personal, gran capacidad para helicópteros y drones, así como diseño flexible para adaptarse a necesidades futuras.

Este proyecto de construcción considera entrar en operaciones en 2029 y se espera que este a la par de la Patrulla Oceánica de Largo Alcance (POLA), la más moderna de la Armada de México.

Tecnología de punta

El buque Multipropósito (MPV) tendrá capacidad para transportar vehículos anfibios de mediana capacidad y transporte de personal.

La Construcción del Buque Multipropósito (MPV) en Astillero de Marina número Tres (ASTIMAR 3), Guaymas, Sonora. Este proyecto se enmarca en el fortalecimiento del Poder Naval y el desarrollo de 6 unidades de superficie en el sexenio, incluyendo patrullas oceánicas y la draga autopropulsada.

Esta unidad es una de las 32 embarcaciones que la Marina planea construir en un periodo de cuatro años, generando aproximadamente 2,000 empleos directos como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030.

Además de este buque se construirán 12 patrullas costeras para vigilar y proteger las costas mexicanas, además de una draga autopropulsada y 12 patrullas interceptoras para realizar operaciones de intercepción y vigilancia en altamar.

Con la modernización de la flota de buques de la Armada de México, se podrá incrementar la presencia y visibilidad de la fuerza naval en las aguas nacionales e internacionales con la finalidad de realizar operaciones de intercepción y vigilancia para combatir el crimen organizado en altamar y apoyo del Plan Marina de ayuda a la población civil.

*mcam