Incidente en El Paso, Texas: IA escala guerra de drones

En la penumbra de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, el zumbido de un motor ya no significa lo que solía ser. No es el juguete de un entusiasta ni el rústico artefacto de un contrabandista novato. Es algo más inteligente. Algo que no necesita a nadie al mando.

Esta semana, el cierre del aeropuerto de El Paso desató una tormenta diplomática y tecnológica que ha dejado al descubierto una realidad inquietante: la frontera entre México y Estados Unidos se ha convertido en el principal laboratorio mundial de una guerra de espectros impulsada por Inteligencia Artificial.

La invasión de los autómatas

Mientras el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, atribuía el caos aéreo a un dron de un cártel, en Washington, los documentos técnicos revelaban la verdadera naturaleza de la amenaza. Steven Willoughby, director de la oficina de Contra-UAS del DHS, ha confirmado un salto evolutivo: los grupos criminales han abandonado el control remoto por la Computer Vision Navigation (Navegación por Visión Computarizada).

Estos drones ya no dependen de una señal de radio que pueda ser interceptada ni de un GPS que pueda ser bloqueado. “Ven” el terreno, lo comparan con mapas satelitales internos y deciden su ruta. Son, en esencia, inmunes a los inhibidores tradicionales.

Estamos ante amenazas que no responden a las contramedidas de radiofrecuencia estándar”, deslizan fuentes del DHS. Esta “invisibilidad” electrónica es lo que obligó al uso de armas de energía dirigida (láseres), cuyo destello invisible fue el que realmente paralizó el tráfico aéreo civil en El Paso por seguridad.

El muro distribuido

La respuesta de la administración Trump no ha sido sólo política, sino financiera. El DHS ha solicitado un presupuesto histórico de 758.8 millones de dólares para 2026. La cifra no es una casualidad es una carrera armamentista tecnológica.

54.7 millones de dólares se destinan exclusivamente a IA y Aprendizaje Automático (ML) para intentar “adelantarse” a los algoritmos de los cárteles.

48.3 millones de dólares para sistemas de respuesta física (C-UAS) capaces de derribar lo que los bloqueadores ya no pueden detener.

115 millones de dólares adicionales para asegurar eventos críticos como el Mundial de la FIFA 2026 y el aniversario América 250 contra estos “enjambres” tecnológicos.

Incluso la burocracia está cambiando: el DHS busca desesperadamente contratar expertos en IA nivel GS-15 para gestionar experimentos en centros de computación avanzada, intentando descifrar cómo los cárteles lograron una paridad tecnológica tan rápida usando software de código abierto.

En el Suelo: Agentes vs. Sombras

Para agentes como Heron Soto Jr., en el Valle del Río Grande, la tecnología es un chaleco antibalas digital. En una región de cactus y arbustos impenetrables, la Patrulla Fronteriza despliega su propia flota: 135 sistemas activos y 460 más en camino.

Estos drones de grado militar, ciberseguros y equipados con láseres de precisión, patrullan a mil 200 pies de altura. “Nos permite ver en qué se están metiendo los agentes antes de que lleguen”, dice Soto. Sin embargo, mientras los agentes estadunidenses celebran que la tecnología los hace “más inteligentes”, el Pentágono admite una realidad más cruda: hay más de mil incursiones de drones criminales al mes.

Soberanía y suspicacias

Del otro lado del muro, la narrativa es diametralmente opuesta. La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en duda la versión de los drones. “Ellos tendrían que explicar”, dijo secamente, señalando que México no tiene reportes de tales incursiones.

Expertos como Carlos Pérez advierten que, si bien el uso de drones con explosivos es una realidad sangrienta en estados como Michoacán, no hay evidencia de ataques contra suelo estadunidense. “Esa narrativa sirve para justificar una intervención”, afirma.

El próximo horizonte

La guerra de drones en la frontera ya no es una cuestión de quién tiene el avión más grande, sino de quién tiene el mejor código. Con el DHS creando bancos de pruebas para computación cuántica y los cárteles perfeccionando el vuelo ciego por IA, el cielo de la frontera se ha vuelto el lugar más vigilado y, al mismo tiempo, el más incierto del mundo.

Como dice el agente Paul Allen desde la frontera norte: “La tecnología ha hecho una gran diferencia”. El problema es que esa diferencia ahora corre en ambos sentidos.

EU deberá explicar: Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que hasta ahora no hay información oficial por parte de Estados Unidos sobre los presuntos drones de México en el Paso, Texas.

En su conferencia matutina, la mandataria fue consultada sobre la controversia del presunto uso de drones por parte de cárteles mexicanos en la frontera con Estados Unidos, tras la suspensión de vuelos en el Aeropuerto de El Paso, Texas.

La titular del Ejecutivo afirmó que el bloqueo aéreo en el Paso Texas, no tuvo que ver nada desde México y se puede tener toda la certeza.

Nosotros no tenemos, como dije ayer, o sea, no hubo nada desde México, eso pueden tener toda la certeza. En todo caso, pues ellos tienen que dar la explicación oficial. Porque ni siquiera mencionan “México” tampoco en ninguno de sus comunicados. Hablan de cárteles, pero nunca mencionan a México, el caso del secretario de Transporte. Y después hubo distintas declaraciones”, respondió.

La presidenta Claudia Sheinbaum argumentó que el gobierno de Estados Unidos no hizo referencia de México sobre los presuntos narco drones. Señaló que el gobierno de México espera una explicación sobre el tema, y que la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo una solicitud de información.

