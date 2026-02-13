Paran a mineras que explotaban áreas naturales; gobierno recuperó 1, 126 concesiones

El gobierno federal ha recuperado mil 126 concesiones mineras que abarcan 889 mil 512 hectáreas.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que 713 de esas concesiones están en 249 mil 108 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas.

Esto es importantísimo porque se recuperan las concesiones y se garantiza que en Áreas Naturales Protegidas no va a haber explotación minera. Aparte de que ya estaba determinado por ley, entonces se recuperan esos predios o esos terrenos”.

Enfatizó que en la minería hay recursos estratégicos como el litio, mineral que solamente puede ser explotado por el Estado, como lo establece la Constitución.

En su intervención, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que uno de los objetivos del gobierno es recuperar concesiones que no tienen exploración, que no han pagado los derechos o que tienen fines únicamente especulativos.

Gráfico: Abraham Cruz.

Recuperaron mil 126 concesiones mineras

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la recuperación de mil 126 concesiones mineras que abarcan 889 mil 512 hectáreas.

En su conferencia de prensa matutina, informó sobre la recuperación de concesiones en lo que va de su administración. Detalló que 713 de esas concesiones se encuentran en 249 mil 108 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas.

Aparte de las mil 126 en 889 mil hectáreas, 713 estaban en 249 mil hectáreas de Áreas Naturales Protegidas, esto es importantísimo, porque se recuperan las concesiones y se garantiza que en Áreas Naturales Protegidas no va a haber explotación minera. Aparte de que ya estaba determinado por ley, pues ya no hay concesiones, entonces se recuperan esos predios o esos terrenos”, celebró.

La mandataria federal enfatizó que en la minería hay recursos estratégicos como el litio, mineral que solamente puede ser explotado por el Estado, como lo establece la Constitución.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

En su intervención, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que uno de los objetivos del gobierno de México es recuperar aquellas concesiones que no tenían exploración, que no han pagado los derechos o que tienen fines únicamente especulativos.

Los motivos para la recuperación

Por su parte, el jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, Fernando José Aboitiz Saro, explicó que las causas por las que se han recuperado han sido: falta de pagos de derechos sobre minería y la omisión de informes estadísticos y de obras.

El funcionario federal ejemplificó que la superficie recuperada en hectáreas es equivalente a los estados de Morelos y Tlaxcala. Los principales estados donde fueron recuperadas las hectáreas son: Sonora, Durango, Coahuila, Jalisco, Zacatecas y Chihuahua.

Además, el jefe de unidad Aboitiz Saro manifestó que, como parte del Plan de Recuperación de Concesiones Mineras, se impulsa de manera coordinada con el sector la devolución voluntaria de otras concesiones.

*mcam