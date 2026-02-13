Comisión de Justicia del Senado regulará alcances de jueces sin rostro

Frente a la petición de que los jueces sin rostro en México no se normalicen, porque constituyen violaciones a derechos humanos, pero, al mismo tiempo, los juzgadores urgen a contar con medidas que los protejan del acoso del crimen, el Senado los regulará en apego a los parámetros internacionales, adelantó el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral.

Ahora que nos quejamos y deploramos cómo los nuevos fascismos destruyen el orden internacional, los Estados nacionales no pueden más que responder, hacia su interior, respetando el orden internacional del que se lamentan.

México no podría ir a legislar una figura como esta sin atender la Convención Americana de los Derechos Humanos ni las sentencias que en este sentido ha generado la Comisión (Corte) Interamericana. Sería una contradicción enorme estarnos quejando de que el presidente Trump devasta el orden internacional y también nosotros estuviéramos eludiéndolo. Eso no lo puede hacer el Senado de la República”, aseguró Corral Jurado.

Ayer se realizó la primera mesa de discusión y análisis sobre la reforma legal que regularizará los llamados jueces sin rostro, introducidos a la Constitución Política como parte de la reforma al Poder Judicial.

María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes imparten justicia frente a las amenazas reales que enfrentan del crimen organizado; sin embargo, el anonimato judicial no es compatible con los principios básicos de un juicio justo, porque si a cualquier persona procesada se le impide conocer la identidad de la persona juzgadora, por lo tanto se podrá cuestionar su competencia, independencia e imparcialidad.

Figura de reserva de identidad es viable en México

Rubén Pacheco Inclán, presidente de la Barra Interamericana de Abogados de México, consideró que la integración de la figura de reserva de identidad es viable en México, debido a los altos niveles de riesgos e impunidad a los que pueden estar expuestas las personas juzgadoras, por lo que es preciso revisar la presencia de un comité ético que pueda autorizar la identidad reservada de jueces y fiscales por condiciones específicas.

Mercedes Carbonell Peláez, del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, explicó que la figura de “jueces sin rostro” puede causar dudas y no debería existir, porque es inconvencional, pero para minimizar las dudas y riesgos sería necesaria la exigencia de acreditación de una alta estandarización para aceptar esa medida excepcional.

*mcam