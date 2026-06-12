Cae en EU mando de Aduanas implicado en delincuencia organizada

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron a conocer la detención de Carlos “N.”, servidor público adscrito a dicha agencia, como parte de una investigación en curso por presuntos hechos relacionados con delincuencia organizada.

De acuerdo con la información oficial, la captura se logró tras acciones de coordinación entre autoridades de México y Estados Unidos. El funcionario fue detenido por autoridades estadounidenses y posteriormente puesto a disposición de los organismos competentes en territorio nacional.

Las dependencias federales señalaron que se llevarán a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades conforme a derecho.

La ANAM y la SSPC reiteraron su compromiso con la legalidad, la integridad en el servicio público y la transparencia en el desarrollo de las investigaciones.