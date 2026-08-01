Genevieve se aleja de costas nacionales; las lluvias y el intenso calor no cesan

El centro de la ahora tormenta tropical Genevieve se localiza a dos mil 435 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con trayectoria mar adentro.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que Genevieve presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora.

"Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para México", destacó.

El SMN dio a conocer, por otra parte, que el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias muy fuertes en zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nayarit, así como chubascos en Baja California Sur.

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En tanto, un frente frío fuera de temporada y un canal de baja presión, generarán vientos fuertes y lluvias con chubascos en el noreste de México.

Mientras tanto, circulaciones ciclónicas y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y la onda tropical número 23, propiciarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, además de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, oriente, sur y sureste de territorio nacional, incluida la Península de Yucatán.

Además, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente muy caluroso en zonas del norte de la República Mexicana, con temperaturas superiores a 45 grados en Baja California y Sonora.

Temperaturas máximas de 40 a 45 grados se prevén en Baja California Sur, Sinaloa (norte), Chihuahua (norte y centro), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (noroeste y oeste) y Michoacán (suroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca (este y sur), Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como temperaturas máximas de 30 a 35 grados en Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México.

El Servicio Meteorológico Nacional agregó que las lluvias muy fuertes con puntuales intensas se esperan en Guerrero (este y sur); lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Sonora (sureste), Chihuahua (oeste), Sinaloa (sur), Durango (noroeste), Zacatecas (oeste), Nayarit (norte), Jalisco (oeste, centro y este), Colima, Michoacán (norte, centro y este), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes Guanajuato (norte, centro y sur), Querétaro (oeste, centro y sur), Hidalgo (oeste, centro y sur), Tlaxcala, Estado de México (norte y oeste), Puebla (oeste) y Veracruz (sur).

Asimismo, intervalos de chubascos en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Yucatán, así como lluvias aisladas en Baja California, Coahuila, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.