Mujer estrangula a su esposo; era dentista y catedrático en Tamaulipas

Elementos de la Unidad General de Investigación del Estado de Tamaulipas, detuvieron a una mujer que aparece como la presunta responsable de haber estrangulado a su esposo, luego de sostener una discusión en su domicilio en la ciudad de Victoria. Los hechos ocurrieron el viernes en una vivienda ubicada sobre la calle 22 y Oaxaca del fraccionamiento Fovissste al norte de la localidad y donde la Guardia Estatal se presentó tras recibir una llamada de auxilio alrededor de las 06:00 horas.

Mató a su esposo tras discusión: lo estranguló Alfredo Peña

El crimen quedó a la luz pública este sábado, luego de que la fiscalía estatal calló, pero la escuela donde la víctima laboraba lo confirmó a través de sus redes sociales. Al ingresar al domicilio, los oficiales solicitaron el apoyo de una ambulancia, por lo que acudieron paramédicos de la unidad 020 del Centro Regulador de Urgencias Médicas, quienes únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la persona que se encontraba en el interior.

La víctima fue identificada como Eloy Cuauhtémoc Salinas Silva, de aproximadamente 57 años de edad, quien ejercía como médico dentista y se desempeñaba como catedrático en la Escuela Normal de Educadoras en Ciudad Victoria, plantel que en este sábado publicó en sus redes sociales un mensaje de condolencias dirigido a sus familiares.

Mató a su esposo tras discusión Alfredo Peña

Los agentes de la Guardia Estatal notificaron a la Unidad General de Investigación, cuyos elementos procedieron a la detención de Victoria Ixil “N”, esposa del hoy occiso, al encontrar en el cuerpo indicios compatibles con un posible estrangulamiento.

Versiones extraoficiales recabadas en el lugar señalan que vecinos habrían escuchado una fuerte pelea entre la pareja momentos antes del reporte, versión que las autoridades mantienen bajo investigación. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no ha dado a conocer información oficial respecto a los avances del caso ni sobre la situación legal de la detenida, a quien está por vencérsele el término constitucional para que se le formule una imputación por el delito de asesinato.