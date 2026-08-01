Un fallecido tras explosión de un barco camaronero en Mazatlán ; autoridades investigan causas

Una explosión registrada en el interior de un barco de pesca de camarón que se encontraba en reparación en el Muelle de las Malvinas, dentro del Parque Industrial Alfredo V. Bonfil de Mazatlán, provocó la muerte de un trabajador que realizaba labores de soldadura.

De acuerdo con los primeros reportes de bomberos y Protección Civil, el hombre, cuya identidad aún no ha sido confirmada, se encontraba dentro de la embarcación cuando ocurrió el estallido. La onda expansiva lo expulsó del barco y, al llegar los cuerpos de auxilio, ya no presentaba signos vitales.

El siniestro generó un incendio que amenazaba con extenderse a otras embarcaciones atracadas en la zona, por lo que personal de bomberos trabajó para controlar las llamas y evitar mayores daños.

La Fiscalía General del Estado dispuso el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para realizar los estudios correspondientes y determinar las causas exactas de la muerte. Según los peritos, el trabajador tendría más de 60 años.

Elementos de Protección Civil inspeccionan el interior del barco para establecer las causas de la explosión. Una de las hipótesis apunta a un posible error humano durante las labores de soldadura en algunas áreas de la embarcación.