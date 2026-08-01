Si no entran a la UNAM, habrá sitio en Universidad Rosario Castellanos: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los jóvenes que no obtengan un lugar tras presentar el examen de ingreso a la UNAM podrán continuar sus estudios en la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Durante un evento del Plan Lázaro Cárdenas en Santo Domingo Tonalá, Oaxaca, la mandataria federal aseguró que el objetivo es que ningún estudiante se quede sin la oportunidad de cursar una carrera universitaria.

Al referirse al examen de admisión de la UNAM, Sheinbaum señaló que el rector ya informó cómo se atenderá la situación, pero reiteró que la prioridad es garantizar el acceso de los jóvenes a la educación superior.

Ya dijo el rector cómo lo van a solucionar, pero lo importante es que todos los jóvenes que quieran estudiar la universidad puedan hacerlo.

Así que, si hay un estudiante rechazado en ese examen, vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que pueda estudiar de manera gratuita", destacó.

Asimismo informó que solicitó al titular de la SEP, Mario Delgado, coordinarse con la rectora de la Universidad Rosario Castellanos y con otras instituciones para ofrecer más espacios educativos.

Ayer le pedí a Mario Delgado que se pusiera a trabajar con la rectora de la Universidad Rosario Castellanos y también con otras universidades que quieran hacerlo, para que todas y todos los jóvenes que realicen este examen no se queden sin escuela y puedan seguir estudiando", señaló.

También Sheinbaum recordó que en agosto se entregarán útiles escolares y uniformes a 2 mil 500 niñas y niños de primaria.

Indicó que su gobierno mantiene el programa de becas para estudiantes desde primaria hasta preparatoria y reiteró que busca ampliar estos apoyos para jóvenes que cursan la universidad.