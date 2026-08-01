¡Nuevo ataque al narco! Destruyen 3 laboratorios clandestinos en Sinaloa

Elementos de Infantería de la Armada de México localizaron y destruyeron tres laboratorios clandestinos presuntamente utilizados para la producción y almacenamiento de drogas sintéticas, en las inmediaciones del poblado El Terrero, Sinaloa.

Los laboratorios clandestinos

La operación fue realizada por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), por conducto de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Los laboratorios clandestinos

El hallazgo ocurrió durante recorridos terrestres efectuados como parte de las acciones permanentes para detectar, neutralizar y destruir instalaciones destinadas a la elaboración de sustancias ilícitas, así como para erradicar plantíos ilegales en la zona.

En los tres puntos fueron asegurados aproximadamente tres mil litros de precursores químicos líquidos, entre ellos acetona, propilenglicol, alcohol, ácido clorhídrico, alcohol desnaturalizado, tolueno y glicerina.

Los laboratorios clandestinos

El personal también encontró cubitanques, bidones, tinas, máscaras antigás, una carretilla y otros implementos presuntamente empleados en la fabricación de drogas sintéticas.

Los laboratorios y los materiales asegurados fueron incorporados a la carpeta de investigación correspondiente de la FGR. Posteriormente, las instalaciones fueron destruidas en el lugar, conforme a los protocolos establecidos y ante la presencia de la autoridad ministerial competente.

Con esta acción se evitó que los precursores y el equipo localizado fueran utilizados para producir sustancias ilícitas.