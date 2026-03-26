Buque y emanaciones de chapopoteras, causas del derrame en Golfo de México: Semar

La Secretaría de Marina-Armada de México sobre la contaminación proviene de tres fuentes distintas, una combinación de actividad humana irregular y procesos naturales del subsuelo marino.

El diagnóstico fue presentado en conferencia por el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, con base en imágenes satelitales, fotografías aéreas y estudios especializados.

La primera línea de investigación apunta a un vertimiento ilegal de un buque en el fondeadero de Coatzacoalcos, una zona clave para operaciones marítimas en el Golfo.

A esta hipótesis se suman dos fuentes naturales. La segunda corresponde a emanaciones de chapopoteras ubicadas a aproximadamente cinco millas del puerto de Coatzacoalcos, filtraciones naturales de hidrocarburos que emergen desde el lecho marino.

La tercera fuente se localiza a unas 60 millas de Ciudad del Carmen, en la región petrolera de Cantarell, donde también se registran emanaciones naturales.

El almirante sintetizó el hallazgo con claridad.

La contaminación, entonces, proviene de tres fuentes. Hasta el momento, en el caso del buque, se sabe por las imágenes de satélite que hubo una mancha de combustible alrededor del fondeadero”.

Línea del tiempo sobre el derrame en el Golfo de México. Especial

Trece buques bajo la lupa

Aunque la evidencia técnica permitió ubicar el punto de vertimiento, la identificación del responsable sigue sin resolverse.

Morales Ángeles detalló que 13 buques se encontraban en la zona en el momento del incidente, lo que complica la atribución directa.

Son 13 buques los cuales tenemos localizados, cuatro de ellos todavía navegan en aguas mexicanas y la Armada de México les está pasando inspección para deslindar responsabilidades”, explicó.

El resto de las embarcaciones se encuentra fuera de jurisdicción nacional, por lo que México ha solicitado cooperación internacional para avanzar en las inspecciones.

La Semar continúa con el análisis técnico y las inspecciones a embarcaciones. Especial

Chapopoteras, el factor natural que complejiza el caso

Las chapopoteras, aunque menos visibles en la narrativa pública, son un fenómeno recurrente en el Golfo de México. Se trata de filtraciones naturales de petróleo que, en condiciones normales, forman parte del equilibrio geológico de la región.

Sin embargo, su coincidencia con un posible vertimiento ilegal genera un escenario híbrido, donde lo natural y lo ilícito se superponen, dificultando la medición del impacto ambiental y la delimitación de responsabilidades.

El caso permanece abierto. La Semar continúa con el análisis técnico y las inspecciones a embarcaciones, mientras se mantiene la coordinación con autoridades extranjeras.

Los datos presentados forman parte de una investigación más amplia cuyo objetivo es determinar el origen exacto del derrame de hidrocarburos y, en su caso, establecer sanciones.

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