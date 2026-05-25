Niño muere tras accidentarse en kínder de Coahuila

La tragedia sacudió un kínder luego de que un alumno de 6 años de edad falleciera la mañana de este lunes tras sufrir un accidente al interior del plantel educativo en el municipio de Monclova, Coahuila.

El incidente se registró en el jardín de niños "María Elena Chanes", ubicado en la colonia Canadá Sur de Coahuila, cuando el menor fallecido disfrutaba de un momento de esparcimiento en el área de juegos.

La sonrisa del niño se convirtió en lágrimas luego de que presuntamente una parte de la estructura se vino abajo golpeando al pequeño Gael, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Tras el accidente, personal del kínder corrió para tratar de auxiliarlo y solicitar el apoyo de los servicios de emergencia, quienes tardaron en llegar al plantel.

Al ver la gravedad, los maestros decidieron trasladar al menor por sus propios medios al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde arribo sin signos vitales.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió tanto al kínder ubicado en la calle Gregorio López Fuentes, de la colonia Canadá Sur, y al Hospital ubicado sobre el bulevar Harold R. Pape, para iniciar con las investigaciones y deslindar responsabilidades.