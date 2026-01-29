Braulio pasará 50 años en la cárcel por secuestro exprés

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Braulio “N”, hallado penalmente responsable de la comisión del delito de secuestro exprés, en hechos suscitados en el municipio de Tlaltizapán.

Derivado del trabajo realizado por la Fiscalía Regional Sur Poniente, a través del agente del Ministerio Público (MP) de la Unidad Especializada de Delitos Patrimoniales, la responsabilidad de Braulio “N” quedó demostrada, en juicio, con la presentación de pruebas irrefutables de su participación en los hechos ocurridos el 1 de julio del 2022.

Ese día, Braulio “N” ingresó a una vivienda ubicada en la colonia Meléndez del municipio de Tlaltizapán, en donde amagó a la dueña del inmueble, obligándola a entregarle el dinero que tuviera.

Al escuchar ruidos, uno de los hijos de la mujer caminó hasta la recámara de su madre, en donde la encontró atada de manos y a Braulio “N” registrando la habitación.

Al ver al joven, Braulio “N” forcejeó con él y lo sometió, sin embargo, minutos después, la mujer y su hijo se liberaron y dominaron al hombre, mientras una hija de la víctima pidió ayuda a los policías, quienes lo detuvieron y pusieron a disposición del MP especializado.

Así, Braulio “N” quedó a disposición de la autoridad judicial, iniciándose el proceso en su contra en el que fue hallado penalmente responsable del delito de secuestro exprés, por lo que fue sentenciado a 50 años de prisión, el pago de una multa y de la reparación del daño causado a la víctima.

Detienen a sujeto con auto robado

Por la probable comisión del delito de posesión de vehículo de procedencia ilícita, la Fiscalía Regional Sur Poniente obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de José Raúl “N”, en hechos ocurridos en el municipio de Jojutla.

En la audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Jojutla, el juez determinó vincular a proceso al hombre y le impuso firma periódica quincenal como medidacautelar.

Asimismo, fijó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

