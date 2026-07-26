Brasil llama a consultas a su embajador en Argentina tras “ofensas” de Milei

La relación entre Brasil y Argentina escaló a un nuevo nivel de tensión luego de que el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiera retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, como respuesta a las declaraciones realizadas por el mandatario argentino, Javier Milei, durante un acto político celebrado en São Paulo.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, la decisión fue tomada la mañana de este domingo, luego de que el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, consultara el tema con el presidente Lula.

La medida fue confirmada posteriormente por la Cancillería brasileña, que informó que "El embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli, fue llamado para consultas", una acción diplomática que suele aplicarse cuando un país considera que ha existido una conducta hostil por parte de otro Estado.

En su segunda visita oficial a Brasil, Javier Milei participó el sábado en la presentación de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien buscará competir contra Lula da Silva en las elecciones presidenciales previstas para octubre.

Durante su intervención, Milei lanzó severas críticas contra el mandatario brasileño y su gobierno.

Sin mencionarlo por su nombre en algunos momentos, el presidente argentino calificó a Lula de "presidiario", además de referirse a la administración brasileña como “socialistas ladrones”, al tiempo que respaldó a Flávio Bolsonaro como el único candidato capaz de "detener a Lula".

Asimismo, el mandatario argentino advirtió sobre "el riesgo Lula" en los próximos comicios y llamó a Brasil a salir del "sometimiento al zurdo".

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pronuncia un discurso durante una visita a la sede de la empresa brasileña de defensa. AFP

También arremetió contra un ministro de la Corte Suprema

Durante el mismo evento político, Milei criticó al ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sin mencionarlo directamente.

El presidente argentino afirmó que "la basura calva" le impidió visitar a su "amigo injustamente encarcelado", en referencia al expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece bajo arresto domiciliario tras ser procesado por un presunto intento de golpe de Estado ocurrido en 2022.

Previamente, Alexandre de Moraes había rechazado la solicitud de Milei para visitar al exmandatario brasileño en Brasilia.

Fuentes diplomáticas brasileñas señalaron que las expresiones del mandatario argentino fueron interpretadas como una agresión directa contra las instituciones del país.

Una fuente consultada indicó que Milei "ofendió a dos poderes, al pueblo y a la democracia brasileñas", mientras otra señaló que el Gobierno consideró sus declaraciones como una "afrenta directa".

Tras estos hechos, el canciller Mauro Vieira ordenó llamar a consultas al embajador Julio Bitelli, quien regresará a Brasil entre este domingo y el lunes para sostener reuniones con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Relaciones diplomáticas congeladas

La decisión refleja el deterioro que desde hace meses viven las relaciones entre ambos gobiernos.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, Javier Milei no ha solicitado ninguna reunión oficial con Luiz Inácio Lula da Silva durante sus dos visitas a Brasil, mientras que el presidente brasileño tampoco ha mostrado interés en recibir al mandatario argentino.

El nuevo episodio profundiza la distancia política entre los gobiernos de ambos países, cuyas diferencias ideológicas se han trasladado al ámbito diplomático en repetidas ocasiones desde la llegada de Milei a la presidencia de Argentina.