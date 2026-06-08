“Boris” deja daños e inundaciones en Oaxaca

Las lluvias que se han registrado por la tormenta tropical “Boris” mantienen exceso de humedad en superficies y terrenos, lo que ha causado deslizamientos en diferentes tramos de las carreteras Oaxaca-Tehuantepec y Oaxaca-Puerto Ángel.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el temporal ha ocasionado afectaciones en el kilómetro 66+800 de la vía de comunicación hacia la región del Istmo de Tehuantepec.

También se han registrado daños en la carretera en la región de la Costa, en inmediaciones de San Mateo Río Hondo, sobre los kilómetros 148+800, 166+700, 167+900, 173+700, 210+400, 214+700, 215+800, 220+250 y 226+200.

Daños en carretera de Oaxaca Foto: Especial

Por esta razón, las cuadrillas de trabajadores del Centro Oaxaca se encuentran en las zonas dañadas para implementar las acciones necesarias con el propósito de restablecer la normalidad y cuidar la integridad de las personas usuarias.

En una comunicación la dependencia federal detalló que en la atención de la contingencia disponen de maquinaria especial como retroexcavadoras y cargadores frontales para realizar, entre otras cosas, labores de encauzamiento de escurrimientos pluviales.

Independientemente de esto, subrayó que el personal técnico realiza trabajos permanentes para garantizar la continuidad de la circulación vehicular y permitir el paso seguro de las y los conductores, mientras se desarrollan las labores.

Ante esta situación, exhortó a la población a conducir con precaución, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal de la SICT y de los servicios de emergencia.

Por su lado, el Consejo Estatal de Protección Civil de Oaxaca adelantó que “Boris” seguirá generando lluvias de intensidad variable, algunas localmente fuertes a intensas, que ya provocaron por el momento algunas inundaciones.

Reproducir Oleaje elevado a lo largo del litoral oaxaqueño

Rachas fuertes de viento, así como 50 % de oleaje elevado a lo largo del litoral oaxaqueño, en especial desde Lagunas de Chacahua hasta Pinotepa Nacional, en la región de la Costa.

Las regiones de máxima atención por Protección Civil son: Costa, Istmo, Sierra Sur y Mixteca. Finalmente, invitó a la población oaxaqueña a mantenerse informado a través de los medios oficiales durante esta temporada de huracanes y ciclones.